С 16 октября в Казахстане заморозили цены на бензин и дизтопливо

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева правительство Казахстана объявило о введении моратория на повышение цен на наиболее востребованные виды топлива. Решение направлено на стабилизацию макроэкономической ситуации и защиту граждан от инфляционного давления, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства .

Фото: freepik

Мораторий вступил в силу с 16 октября

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства UKIMET, с 16 октября 2025 года в стране вводится временный запрет на повышение стоимости бензина марки АИ-92 и дизельного топлива.

Мораторий будет действовать до тех пор, пока уровень инфляции не достигнет стабильных показателей.

Контроль поручен энергетическому ведомству и регионам

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание с членами правительства и руководителями профильных госорганов, где обсудил порядок исполнения поручений главы государства.

Бектенов поручил Министерству энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, а также акиматами областей:

контролировать соблюдение цен на топливо;

предотвращать возможные спекуляции на рынке ГСМ;

обеспечивать бесперебойные поставки горюче-смазочных материалов внутри страны.

Цель — защита граждан и стабилизация экономики

По словам представителей правительства, данная мера направлена на поддержание социальной стабильности и предотвращение роста цен на товары первой необходимости, зависящих от стоимости топлива.

Мораторий рассматривается как часть комплекса решений по обеспечению макроэкономического равновесия и снижению рисков для внутреннего рынка.

Контекст

В последние месяцы Казахстан реализует серию экономических реформ, направленных на повышение эффективности государственного управления и развитие конкурентной среды.

Введение временного ограничения на рост цен на топливо стало одним из инструментов по смягчению возможных негативных последствий этих преобразований для населения.