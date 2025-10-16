В Казахстане удваивают объем дешевой ипотеки

Қазақ тіліне аудару

Правительство Казахстана объявило о масштабных изменениях в сфере ипотечного кредитования. Решение направлено на повышение доступности жилья для граждан и стабилизацию рынка недвижимости на фоне роста базовой ставки и сокращения ипотечных предложений со стороны банков второго уровня, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Правительства.

Фото: Kazinform

Увеличение объема льготной ипотеки

Согласно сообщению в официальном Telegram-канале правительства, объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза.

Общий объем средств, выделенных на эти цели, составит 500 миллиардов тенге.

Мера направлена на поддержку системы жилищно-строительных сбережений, чтобы компенсировать снижение активности банков и сохранить возможность для граждан приобретать жилье по доступным ставкам.

Поддержка через программы "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер"

Увеличенные средства будут распределены через уже действующие программы льготной ипотеки —

«Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер».

Обе программы зарекомендовали себя как эффективные инструменты поддержки граждан, стремящихся улучшить жилищные условия при умеренных кредитных ставках.

Возобновление программы «Әскери баспана»

Еще одним важным решением стало возобновление программы «Әскери баспана», ориентированной на военнослужащих.

Благодаря этому ежегодно не менее семи тысяч семей смогут приобрести жилье на вторичном рынке на льготных условиях.

Правительство подчеркивает, что спрос на эту программу был стабильно высоким, поэтому её возвращение призвано решить актуальную социальную задачу — обеспечение жильем защитников страны.

Фиксация цен и поддержка строительного сектора

Для стабилизации рынка правительство также намерено заключить офтейк-контракты со строительными компаниями.

Такие соглашения позволят гарантировать сбыт построенного жилья в рамках государственных программ.

Взамен застройщики возьмут на себя обязательство зафиксировать цены на квартиры на три года, что предотвратит резкие колебания стоимости и обеспечит предсказуемость для покупателей.

Итог

Принятые меры должны усилить доверие граждан к ипотечной системе, стимулировать строительство и повысить доступность жилья даже в условиях высокой базовой ставки.

По оценке правительства, обновленные программы станут одним из ключевых инструментов реализации национальной жилищной политики.