Цены на новые квартиры в Казахстане зафиксируют на три года: что важно знать покупателям

Қазақ тіліне аудару

Правительство Казахстана объявило о новой инициативе, которая затронет рынок первичного жилья. Согласно постановлению, строительные компании, возводящие квартиры в рамках государственных программ, будут обязаны сохранять цены на новые квартиры неизменными на срок до трёх лет, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Как будет работать механизм фиксации цен

В сообщении правительства в Telegram-канале уточняется, что с застройщиками будут заключены специальные офтейк-контракты. Эти контракты предполагают, что компания обязуется строить жильё, которое будет реализовано через государственные программы. В ответ на это застройщик принимает встречное обязательство фиксировать стоимость квартир на три года, независимо от изменений рыночной ситуации.

Цели инициативы

Основная цель нововведения — снизить риски для покупателей и обеспечить стабильность на рынке недвижимости. Таким образом, граждане смогут планировать покупку жилья без опасений резкого роста цен в течение ближайших трёх лет.

Что это значит для рынка недвижимости