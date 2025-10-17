Цены на новые квартиры в Казахстане зафиксируют на три года: что важно знать покупателям

Правительство Казахстана объявило о новой инициативе, которая затронет рынок первичного жилья. Согласно постановлению, строительные компании, возводящие квартиры в рамках государственных программ, будут обязаны сохранять цены на новые квартиры неизменными на срок до трёх лет, сообщает Lada.kz.
В сообщении правительства в Telegram-канале уточняется, что с застройщиками будут заключены специальные офтейк-контракты. Эти контракты предполагают, что компания обязуется строить жильё, которое будет реализовано через государственные программы. В ответ на это застройщик принимает встречное обязательство фиксировать стоимость квартир на три года, независимо от изменений рыночной ситуации.
Основная цель нововведения — снизить риски для покупателей и обеспечить стабильность на рынке недвижимости. Таким образом, граждане смогут планировать покупку жилья без опасений резкого роста цен в течение ближайших трёх лет.
Стабильность цен: покупатели защищены от внезапного подорожания квартир.
Прозрачность сделок: фиксированные цены облегчают планирование бюджета при покупке жилья.
Стимул для застройщиков: участие в государственных программах гарантирует долгосрочные контракты, что снижает финансовые риски компаний.
