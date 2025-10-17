Клуб озвучил шокирующие подробности смерти 19-летнего футболиста из Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Футбольный клуб "Хан-Тенгри" сообщил детали трагического инцидента, произошедшего накануне во время матча с командой "Экибастуз" , передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ФК .

Кадр из видео

Инцидент во время матча

Сообщается, что трагедия произошла непосредственно на поле. Диас Толеу, 19-летний игрок клуба, почувствовал себя плохо во время игры.

"Как и на всех домашних матчах, на стадионе дежурила бригада скорой помощи. Игроку была незамедлительно оказана первая медицинская помощь," — отметили в пресс-службе клуба.

Несмотря на быструю реакцию медиков и доставку футболиста в больницу в течение четырех минут, спасти его жизнь не удалось.

Соболезнования семье и клубная поддержка

ФК "Хан-Тенгри" выразил искренние соболезнования семье, родным и близким Диаса:

"Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах," — заявили в клубе.

Расследование обстоятельств трагедии

В Алматы уже прибыли представители Казахстанской Федерации Футбола во главе с генеральным секретарем Давидом Лорией, чтобы участвовать в расследовании гибели игрока.

Клуб сообщил, что будет создана специальная комиссия, которая тщательно изучит все факты для установления причин трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем.

"Расследование пройдет максимально открыто и объективно," — подчеркнули в ФК.

Призыв к СМИ и общественности

Футбольный клуб обратился к журналистам и общественности с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных результатов проверки.