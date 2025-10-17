Снег, метели и резкие перепады: какой будет зима в Казахстане

РГП «Казгидромет» предоставил предварительный прогноз погоды на зимний сезон 2025/2026 годов. По данным специалистов, зима в Казахстане ожидается умеренно тёплой, но с вероятными резкими перепадами температур, метелями и гололёдом, сообщает Lada.kz.
В начале зимы на территории Казахстана синоптики прогнозируют:
Осадки: на большей части страны снег, в южных и юго-западных регионах — дождь со снегом.
Ветер и другие явления: порывистый ветер, метели, гололёд и туманы, особенно характерные для северных, центральных и восточных областей.
Север, центр, восток:
Ночью: от −2…−7 °C до +5 °C
Днём: от +5 до +10 °C
К концу месяца: ночные морозы до −15…−20 °C, дневные −10…−15 °C
Юг и юго-запад:
Ночью: от −3…−12 °C до +7 °C
Днём: +6…+18 °C
В конце ноября возможны морозы до −15 °C
Среднемесячная температура прогнозируется примерно на 1 °C выше нормы, а количество осадков будет находиться в пределах климатической нормы.
В декабре зима будет ближе к обычной климатической картине:
Температура: на большей части страны — около нормы, местами немного выше (+1 °C), особенно на северо-западе. На крайнем северо-востоке возможно незначительное похолодание.
Осадки: по прогнозу, будут в пределах нормы, местами — меньше, особенно в центральных и восточных областях.
В январе синоптики ожидают температуру около климатической нормы, с незначительным похолоданием в восточных регионах (−1 °C).
Осадки: в пределах нормы, за исключением горных районов юга и юго-востока, где они будут выше обычного.
Январь не принесёт экстремальных морозов или аномалий — морозы будут стандартными для этого периода.
Температура: самый мягкий месяц зимы — на 1–2 °C выше нормы.
Осадки: в пределах нормы на всей территории республики.
Температура: ожидается теплая погода, на 1 °C выше климатических показателей.
Осадки:
В горных районах юга и юго-востока — больше нормы
В Мангистауской области — меньше нормы
По мнению синоптиков:
«Зима будет умеренно тёплой, с периодами резких колебаний температуры. В отдельные дни возможны обильные снегопады, метели и образование ледяной корки».
Ранее специалисты прогнозировали:
В начале второй декады октября придёт кратковременное похолодание на северо-западе, а на юге и востоке — чуть позже.
После временного потепления к концу месяца снова ожидается холод, туман и гололёд.
Эти данные помогают жителям страны заранее планировать повседневную жизнь и транспортные маршруты в преддверии зимнего сезона.
