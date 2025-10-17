Снег, метели и резкие перепады: какой будет зима в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

РГП «Казгидромет» предоставил предварительный прогноз погоды на зимний сезон 2025/2026 годов. По данным специалистов, зима в Казахстане ожидается умеренно тёплой, но с вероятными резкими перепадами температур, метелями и гололёдом, сообщает Lada.kz.

Фото: tr.pinterest.com

Ноябрь: первые метели и температурные качели

В начале зимы на территории Казахстана синоптики прогнозируют:

Осадки: на большей части страны снег, в южных и юго-западных регионах — дождь со снегом.

Ветер и другие явления: порывистый ветер, метели, гололёд и туманы, особенно характерные для северных, центральных и восточных областей.

Температурные прогнозы:

Север, центр, восток: Ночью: от −2…−7 °C до +5 °C Днём: от +5 до +10 °C К концу месяца: ночные морозы до −15…−20 °C, дневные −10…−15 °C

Юг и юго-запад: Ночью: от −3…−12 °C до +7 °C Днём: +6…+18 °C В конце ноября возможны морозы до −15 °C



Среднемесячная температура прогнозируется примерно на 1 °C выше нормы, а количество осадков будет находиться в пределах климатической нормы.

Декабрь: стабилизация погоды

В декабре зима будет ближе к обычной климатической картине:

Температура: на большей части страны — около нормы, местами немного выше (+1 °C), особенно на северо-западе. На крайнем северо-востоке возможно незначительное похолодание.

Осадки: по прогнозу, будут в пределах нормы, местами — меньше, особенно в центральных и восточных областях.

Январь: морозы без аномалий

В январе синоптики ожидают температуру около климатической нормы, с незначительным похолоданием в восточных регионах (−1 °C).

Осадки: в пределах нормы, за исключением горных районов юга и юго-востока, где они будут выше обычного .

Январь не принесёт экстремальных морозов или аномалий — морозы будут стандартными для этого периода.

Февраль и март: потепление и снег

Февраль

Температура: самый мягкий месяц зимы — на 1–2 °C выше нормы.

Осадки: в пределах нормы на всей территории республики.

Март

Температура: ожидается теплая погода, на 1 °C выше климатических показателей.

Осадки: В горных районах юга и юго-востока — больше нормы В Мангистауской области — меньше нормы



По мнению синоптиков:

«Зима будет умеренно тёплой, с периодами резких колебаний температуры. В отдельные дни возможны обильные снегопады, метели и образование ледяной корки».

Октябрь: предварительный взгляд на переход к зиме

Ранее специалисты прогнозировали:

В начале второй декады октября придёт кратковременное похолодание на северо-западе, а на юге и востоке — чуть позже.

После временного потепления к концу месяца снова ожидается холод, туман и гололёд.

Эти данные помогают жителям страны заранее планировать повседневную жизнь и транспортные маршруты в преддверии зимнего сезона.