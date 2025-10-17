Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником

В своём обращении Глава государства отметил важность конституционных ценностей:

Их труд является примером мужества, патриотизма и добросовестной службы для подрастающего поколения.

«Каждый сотрудник сферы гражданской защиты самоотверженно трудится во имя безопасности страны и благополучия наших граждан… Наш народ гордится такими смелыми и по-настоящему патриотичными людьми, как вы», — подчеркнул Президент.