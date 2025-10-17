18+
17.10.2025, 14:12

Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником

Новости Казахстана 0 1 462

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокую признательность сотрудникам сферы гражданской защиты, подчеркнув стратегическую значимость их деятельности для безопасности страны и благополучия граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Герои мирного времени

В своём обращении Глава государства отметил важность конституционных ценностей:

  • Высшая ценность государства — жизнь человека.

  • Спасатели ежедневно рискуют ради безопасности людей, готовясь к любой чрезвычайной ситуации.

  • Их труд является примером мужества, патриотизма и добросовестной службы для подрастающего поколения.

«Каждый сотрудник сферы гражданской защиты самоотверженно трудится во имя безопасности страны и благополучия наших граждан… Наш народ гордится такими смелыми и по-настоящему патриотичными людьми, как вы», — подчеркнул Президент.

Роль спасателей в преодолении чрезвычайных ситуаций

Касым-Жомарт Токаев отметил вклад спасателей в борьбу с природными катастрофами последних лет:

  • Во время масштабных наводнений сотрудники МЧС эвакуировали людей в безопасные зоны.

  • Спасатели успешно боролись с лесными пожарами в Костанае, Семее и других регионах.

  • Общий результат работы за последние пять лет — спасены около 225 тысяч жизней.

  • Казахстанские спасатели участвовали в гуманитарных миссиях за рубежом, укрепляя международный авторитет страны.

«Благодаря высокому профессионализму и упорному труду специалистов гражданской защиты мы смогли преодолеть все испытания», — отметил Президент.

Укрепление системы гражданской защиты

Президент подчеркнул, что государство активно инвестирует в развитие сферы:

  • Воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям.

  • Финансирование отрасли увеличено в 2,5 раза.

  • Приобретено более 1700 единиц специальной техники.

  • Построены 42 пожарных депо и спасательные станции.

  • Модернизируются районные подразделения МЧС.

Социальная поддержка сотрудников

  • Заработная плата специалистов МЧС выросла на 77% за последние два года.

  • Введены специальные надбавки, жилищные выплаты и социальные льготы.

  • Эти меры укрепляют кадровый потенциал и привлекают новых специалистов.

Подготовка нового поколения спасателей

Глава государства отметил рост числа природных и техногенных катастроф в мире и подчеркнул необходимость подготовки профессионалов нового уровня:

  • Кокшетауский технический институт преобразован в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

  • Профессия спасателя должна стать престижной.

  • Спасатели обладают знаниями в разных областях: военное дело, экономика, строительство, спорт и др.

  • СМИ и деятели искусства могут способствовать популяризации этой профессии.

Современные технологии и профилактика ЧС

Президент обратил внимание на необходимость цифровизации и автоматизации процессов:

  • Развитие единых механизмов управления ЧС на всех уровнях.

  • Внедрение технологий искусственного интеллекта.

  • Усиление безопасности на промышленных объектах.

  • Жёсткое соблюдение противопожарных требований и строительных норм.

  • Обучение граждан, особенно детей и молодежи, правилам безопасного поведения во время бедствий и в повседневной жизни.

Воспитательная миссия спасателей

  • Спасатели должны служить примером самодисциплины, солидарности и взаимопомощи.

  • Предлагается внедрять практику шефства подразделений МЧС над учебными заведениями.

  • Поддержка спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи рассматривается как стратегическая задача.

  • Президент отметил негативные тенденции в управлении спортивными федерациями и поручил Администрации Президента провести анализ ситуации.

Поддержка спорта и предпринимательская инициатива

  • Спорт и физическая культура — важная общественная миссия.

  • Государство стимулирует предпринимателей, включая меценатов, к поддержке спортивных инициатив.

  • Развивается равноправный диалог между Министерством спорта и спортивными федерациями с четким разграничением функций.

  • Цель — формирование ответственного подхода к спорту и развитию молодых спортсменов.

Почет и память героев

Президент подчеркнул героизм спасателей:

  • Рисковать жизнью ради других — настоящий подвиг.

  • За последние 30 лет 72 спасателя погибли при исполнении служебного долга.

  • Их имена должны быть увековечены и прославлены как символ патриотизма и верности присяге.

«Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер» — «Труд ведет к подвигу, подвиг — к признанию».

Вручение государственных наград

В завершение торжественного мероприятия Президент вручил государственные награды группе граждан за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга.

1
0
0
