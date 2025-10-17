Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокую признательность сотрудникам сферы гражданской защиты, подчеркнув стратегическую значимость их деятельности для безопасности страны и благополучия граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
В своём обращении Глава государства отметил важность конституционных ценностей:
Высшая ценность государства — жизнь человека.
Спасатели ежедневно рискуют ради безопасности людей, готовясь к любой чрезвычайной ситуации.
Их труд является примером мужества, патриотизма и добросовестной службы для подрастающего поколения.
«Каждый сотрудник сферы гражданской защиты самоотверженно трудится во имя безопасности страны и благополучия наших граждан… Наш народ гордится такими смелыми и по-настоящему патриотичными людьми, как вы», — подчеркнул Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил вклад спасателей в борьбу с природными катастрофами последних лет:
Во время масштабных наводнений сотрудники МЧС эвакуировали людей в безопасные зоны.
Спасатели успешно боролись с лесными пожарами в Костанае, Семее и других регионах.
Общий результат работы за последние пять лет — спасены около 225 тысяч жизней.
Казахстанские спасатели участвовали в гуманитарных миссиях за рубежом, укрепляя международный авторитет страны.
«Благодаря высокому профессионализму и упорному труду специалистов гражданской защиты мы смогли преодолеть все испытания», — отметил Президент.
Президент подчеркнул, что государство активно инвестирует в развитие сферы:
Воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Финансирование отрасли увеличено в 2,5 раза.
Приобретено более 1700 единиц специальной техники.
Построены 42 пожарных депо и спасательные станции.
Модернизируются районные подразделения МЧС.
Заработная плата специалистов МЧС выросла на 77% за последние два года.
Введены специальные надбавки, жилищные выплаты и социальные льготы.
Эти меры укрепляют кадровый потенциал и привлекают новых специалистов.
Глава государства отметил рост числа природных и техногенных катастроф в мире и подчеркнул необходимость подготовки профессионалов нового уровня:
Кокшетауский технический институт преобразован в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина.
Профессия спасателя должна стать престижной.
Спасатели обладают знаниями в разных областях: военное дело, экономика, строительство, спорт и др.
СМИ и деятели искусства могут способствовать популяризации этой профессии.
Президент обратил внимание на необходимость цифровизации и автоматизации процессов:
Развитие единых механизмов управления ЧС на всех уровнях.
Внедрение технологий искусственного интеллекта.
Усиление безопасности на промышленных объектах.
Жёсткое соблюдение противопожарных требований и строительных норм.
Обучение граждан, особенно детей и молодежи, правилам безопасного поведения во время бедствий и в повседневной жизни.
Спасатели должны служить примером самодисциплины, солидарности и взаимопомощи.
Предлагается внедрять практику шефства подразделений МЧС над учебными заведениями.
Поддержка спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи рассматривается как стратегическая задача.
Президент отметил негативные тенденции в управлении спортивными федерациями и поручил Администрации Президента провести анализ ситуации.
Спорт и физическая культура — важная общественная миссия.
Государство стимулирует предпринимателей, включая меценатов, к поддержке спортивных инициатив.
Развивается равноправный диалог между Министерством спорта и спортивными федерациями с четким разграничением функций.
Цель — формирование ответственного подхода к спорту и развитию молодых спортсменов.
Президент подчеркнул героизм спасателей:
Рисковать жизнью ради других — настоящий подвиг.
За последние 30 лет 72 спасателя погибли при исполнении служебного долга.
Их имена должны быть увековечены и прославлены как символ патриотизма и верности присяге.
«Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер» — «Труд ведет к подвигу, подвиг — к признанию».
В завершение торжественного мероприятия Президент вручил государственные награды группе граждан за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга.
