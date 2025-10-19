18+
18.10.2025, 19:43

В Казахстане готовят запуск исламской ипотеки без процентов – что говорят эксперты?

Новости Казахстана 0 903

Правительство планирует внедрить исламскую финансовую систему, которая позволит казахстанцам получать беспроцентную ипотеку и кредиты, соответствующие нормам шариата, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Правительство удвоит объем ипотечного кредитования

На этой неделе Правительство Казахстана приняло решение вдвое увеличить объем ипотечного кредитования, чтобы сделать жилье более доступным для граждан. Экономист Ляззат Жанмолдаева отметила, что при росте базовой ставки получение ипотеки становится все сложнее.

Она пояснила, что чем выше процентная ставка, тем больше ежемесячный платеж. При потере работы или болезни заемщика это может негативно сказаться не только на его финансовом положении, но и на стабильности банковской системы и экономики в целом.

Исламская финансовая система: без процентов, но с партнерством

Эксперт напомнила, что в Послании Президента было поручено запустить исламскую финансовую систему. Подобные модели успешно действуют в Малайзии, Сингапуре, Иране, Татарстане и на Кавказе.

По словам Жанмолдаевой, в Казахстане доля исламского банкинга пока невелика, а отсутствие отдельного закона мешает его развитию. В связи с этим государство выделяет 500 миллиардов тенге для поддержки строительных компаний и ипотечных программ.
Это временные средства, которые впоследствии будут возвращены.

Президент поручил до конца года внести все необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить полноценную работу исламских банков. Сейчас в законах предусмотрена лишь одна статья, касающаяся их деятельности, без конкретных механизмов реализации.

Как работает исламская ипотека

Жанмолдаева объяснила, что исламская финансовая система включает ипотечные программы, поддержку бизнеса и потребительское финансирование.

Все инструменты – такие как «сукук» (аналог лизинга на движимое и недвижимое имущество), акции и облигации – работают по принципам шариата, без начисления процентов.

Она отметила, что исламский банк не выдает деньги под проценты, а вкладывает средства в проект, например, в строительство жилья. После завершения проекта прибыль делится между банком и застройщиком, а не взимается в виде процентов.

Кроме того, риски между сторонами распределяются поровну, в отличие от классической схемы, где все обязательства ложатся на заемщика. Исламские банки заинтересованы в успехе проектов и тщательно отбирают их, выступая фактически в роли инвесторов.

Европейский интерес и международный опыт

Экономист подчеркнула, что европейские страны, включая Великобританию, уже начали внедрять элементы исламского банкинга, увидев его эффективность.

По ее словам, исламская финансовая модель доказала свою жизнеспособность даже в условиях санкций.

Я считаю, что эта система будет для нас полезна. Возможно, многие наши предприниматели пока мало знакомы с ней, но после принятия закона система начнёт работать эффективно. Например, Иран, находящийся под санкциями и фактически изолированный, смог развить свою экономику благодаря исламской финансовой модели. В стране наладился выпуск автомобилей, развит малый и средний бизнес. Так что нельзя сказать, что он отстал от мирового развития, - отметила Ляззат Жанмолдаева.

