Дешевый бензин и замороженные тарифы обойдутся дороже, чем кажется — эксперт

Экономист и автор телеграм-канала Finmentor.kz Арман Батаев предупреждает о скрытых рисках государственных антикризисных мер, таких как субсидии и «заморозка» тарифов. По его мнению, меры, направленные на поддержку населения, могут иметь непредвиденные социальные и финансовые последствия для экономики в целом, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: minstroy.saratov.gov.ru

Субсидии не всегда помогают нуждающимся

Батаев подчеркивает, что субсидии часто ошибочно воспринимаются как проявление социальной справедливости. На первый взгляд государственная поддержка через удержание цен и дотации выглядит как помощь всем слоям населения. Однако на деле выгоду получают далеко не те, кто действительно нуждается.

«Субсидии кажутся социальной помощью, но реально выигрывают не бедные, а те, кто уже может себе позволить определённые услуги и товары», — отмечает экономист.

Кто на самом деле получает выгоду?

По словам Батаева, поддержка в форме дешёвого топлива, заморозки тарифов на свет и отопление или аграрных субсидий зачастую достается состоятельным гражданам и крупным компаниям:

Топливо для автомобилей: бедный человек, не имеющий личного транспорта, не получает выгоды, в то время как владельцы нескольких машин экономят тысячи тенге ежемесячно.

Тарифы на коммунальные услуги: льгота распространяется на всех, но чем больше площадь жилья, тем больше экономия. В итоге владельцы коттеджей и пенсионеры в хрущевках получают одинаковую поддержку, несмотря на разный уровень доходов.

Аграрные субсидии: крупные агрохолдинги часто получают миллиарды, тогда как мелкий фермер с 20 гектарами земли и двумя тракторами едва дотягивает до дотации.

Льготная ипотека: доступное жильё на деле помогает тем, кто уже имеет стабильный доход, белую зарплату и первоначальный взнос, а не тем, кто остро нуждается.

Таким образом, меры, кажущиеся направленными на поддержку слабых слоев населения, часто усиливают дисбаланс.

Финансовые последствия заморозки тарифов

Антикризисные меры несут не только социальные, но и финансовые риски.

Рост бюджетного дефицита: государственные расходы на субсидии требуют привлечения дополнительных средств.

Удорожание заимствований: после повышения базовой ставки Нацбанка до 18% Минфин вынужден занимать средства дороже, что увеличивает долговую нагрузку.

Долгосрочные последствия для налогоплательщиков: упущенные доходы будут компенсированы через инфляцию и налоги.

«За дешёвый бензин и замороженные тарифы мы платим позже — через рост долга, инфляцию и налоги», — предупреждает Батаев.

Долгосрочная цена — снижение инвестиций

Еще одна скрытая опасность — уменьшение инвестиций в отрасли с замороженными ценами.

Сектор нефтепереработки и энергетики: инвесторы уходят, так как невозможно планировать доходность.

Коммунальные услуги: ограничение тарифов препятствует развитию отрасли.

Государственные расходы: чтобы компенсировать отсутствие частных инвестиций, государство вынуждено самостоятельно финансировать проекты.

Экономист подчеркивает, что субсидии не решают проблемы, а лишь откладывают их: чем дольше откладывать решение, тем болезненнее последствия для экономики.