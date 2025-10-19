Дроны атаковали Оренбургский ГПЗ: как ситуация отразилась на газоснабжении Казахстана?

В министерстве энергетики РК прокомментировали инцидент на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, где 19 октября произошла авария после атаки беспилотника, передает Lada.kz.
По информации ПАО «Газпром», 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.
Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена. Газоснабжение Казахстана не затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений, - сказано в официальном сообщении.
Вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями. Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий будет сообщено дополнительно, заявили в ведомстве.
Уточняется, что минэнерго держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения.
