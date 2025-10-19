Дроны атаковали Оренбургский ГПЗ: как ситуация отразилась на газоснабжении Казахстана?

Қазақ тіліне аудару

В министерстве энергетики РК прокомментировали инцидент на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, где 19 октября произошла авария после атаки беспилотника, передает Lada.kz .

По информации ПАО «Газпром», 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена. Газоснабжение Казахстана не затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений, - сказано в официальном сообщении.

Вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями. Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий будет сообщено дополнительно, заявили в ведомстве.

Уточняется, что минэнерго держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения.