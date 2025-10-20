18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.32
626.9
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.10.2025, 19:13

Почему казахстанцам нельзя выбрасывать кассовые чеки – юрист объяснил риски

Новости Казахстана 0 388

Легкомысленное отношение к бумажным чековкам может привести к утечке данных и стать отправной точкой для мошеннической атаки, предупреждает юрист, передает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Кассовые чеки сегодня – не просто свидетельство покупки: в них часто фиксируются место и время покупки, наименование товара, сумма и, при расчёте картой, фрагменты банковских реквизитов.

Современные кассовые чеки – это не просто память о покупке, а источник данных. Они часто содержат информацию о товарах, месте, времени и, что критично, части банковских реквизитов, если расчет был картой. Для мошенника, владеющего техниками социальной инженерии, даже этих обрывков данных может хватить, чтобы вызвать у вас доверие и выманить более ценную информацию, - сказал юрист Чингис Оралбаев.

Поэтому привычка просто выбрасывать чеки в общий мусор несёт реальную угрозу персональной и финансовой безопасности.

Чем именно опасны чеки

Оралбаев указывает, что мошенники могут использовать даже частичную информацию из чека – дату, сумму, место покупки – чтобы легитимизировать звонок или сообщение от «банка», «магазина» или службы доставки. Зная точные детали операции, злоумышленник вызывает доверие жертвы и добивается раскрытия паролей, кодов подтверждения или реквизитов, которых изначально в чеке нет. По его словам, особенно уязвимы чеки последних нескольких месяцев, когда данные актуальны для атак.

Практические рекомендации

Эксперт советует не поступать с чеками формально, а обеспечивать их безопасную утилизацию:

  • физически уничтожать – измельчать в шредере либо сжигать;

  • хранить чеки в отдельном закрытом пакете до тех пор, пока в них есть необходимость, и лишь затем утилизировать;

  • проявлять особую осторожность с чеками, где была оплата картой – даже отсутствие имени на бумаге не исключает рисков.

Когда чек действительно нужен

Юрист отмечает, что хранить чеки имеет смысл, пока действуют гарантийные обязательства, не завершены возврат или обмен товара, а также в случае крупных покупок. После истечения этих сроков документ можно безопасно уничтожить.

Вывод

Современный чек – малозаметный, но ценный источник информации для мошенников. Простые меры предосторожности при хранении и утилизации чеков помогают снизить риск стать жертвой социальной инженерии и сохранить личные и финансовые данные в безопасности.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь