Почему казахстанцам нельзя выбрасывать кассовые чеки – юрист объяснил риски

Қазақ тіліне аудару

Легкомысленное отношение к бумажным чековкам может привести к утечке данных и стать отправной точкой для мошеннической атаки, предупреждает юрист, передает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Иллюстративное фото: Pixabay

Кассовые чеки сегодня – не просто свидетельство покупки: в них часто фиксируются место и время покупки, наименование товара, сумма и, при расчёте картой, фрагменты банковских реквизитов.

Современные кассовые чеки – это не просто память о покупке, а источник данных. Они часто содержат информацию о товарах, месте, времени и, что критично, части банковских реквизитов, если расчет был картой. Для мошенника, владеющего техниками социальной инженерии, даже этих обрывков данных может хватить, чтобы вызвать у вас доверие и выманить более ценную информацию, - сказал юрист Чингис Оралбаев.

Поэтому привычка просто выбрасывать чеки в общий мусор несёт реальную угрозу персональной и финансовой безопасности.

Чем именно опасны чеки

Оралбаев указывает, что мошенники могут использовать даже частичную информацию из чека – дату, сумму, место покупки – чтобы легитимизировать звонок или сообщение от «банка», «магазина» или службы доставки. Зная точные детали операции, злоумышленник вызывает доверие жертвы и добивается раскрытия паролей, кодов подтверждения или реквизитов, которых изначально в чеке нет. По его словам, особенно уязвимы чеки последних нескольких месяцев, когда данные актуальны для атак.

Практические рекомендации

Эксперт советует не поступать с чеками формально, а обеспечивать их безопасную утилизацию:

физически уничтожать – измельчать в шредере либо сжигать;

хранить чеки в отдельном закрытом пакете до тех пор, пока в них есть необходимость, и лишь затем утилизировать;

проявлять особую осторожность с чеками, где была оплата картой – даже отсутствие имени на бумаге не исключает рисков.

Когда чек действительно нужен

Юрист отмечает, что хранить чеки имеет смысл, пока действуют гарантийные обязательства, не завершены возврат или обмен товара, а также в случае крупных покупок. После истечения этих сроков документ можно безопасно уничтожить.

Вывод

Современный чек – малозаметный, но ценный источник информации для мошенников. Простые меры предосторожности при хранении и утилизации чеков помогают снизить риск стать жертвой социальной инженерии и сохранить личные и финансовые данные в безопасности.