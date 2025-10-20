18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.10.2025, 08:36

От свободы к заморозке: что произошло с ценами на бензин в Казахстане

Новости Казахстана

С 16 октября в Казахстане вновь введены ограничения на рост цен на бензин и дизельное топливо. Это решение стало ответом на заметное подорожание топлива, наблюдавшееся с февраля, когда цены отпустили в свободное плавание, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

От регулирования к рынку

В феврале 2025 года правительство Казахстана отказалось от государственного регулирования цен на нефтепродукты, позволив формировать стоимость топлива по рыночным принципам. Цены на АЗС начали меняться в зависимости от спроса, логистики и затрат нефтеперерабатывающих заводов.

Однако уже к осени стало очевидно, что либерализация вызвала устойчивый рост стоимости заправки, особенно в крупных городах.

Как изменились цены за восемь месяцев

По данным на сентябрь 2025 года:

  • Бензин АИ-92 подорожал на 11,7%,

  • АИ-95 — на 5,3%,

  • АИ-98 — на 4%,

  • Дизельное топливо — на 9,8%.

Наибольшее повышение цен на популярный АИ-92 зафиксировано:

  • в Конаеве — на 28 тенге,

  • в Петропавловске, Семее и Алматы — на 27 тенге.

Минимальный рост отмечен в западных и северных регионах:

  • в Актобе — на 16 тенге,

  • в Костанае и Уральске — на 17 тенге.

Новое ограничение: мораторий на повышение

16 октября 2025 года правительство вновь установило предельные цены на АИ-92 и дизельное топливо. Решение связано с необходимостью сдержать инфляцию и стабилизировать внутренний рынок.

Мораторий будет действовать до тех пор, пока уровень инфляции не вернётся к прогнозируемым значениям. Это означает, что в ближайшие месяцы стоимость топлива на казахстанских АЗС должна оставаться на текущем уровне.

