От свободы к заморозке: что произошло с ценами на бензин в Казахстане

С 16 октября в Казахстане вновь введены ограничения на рост цен на бензин и дизельное топливо. Это решение стало ответом на заметное подорожание топлива, наблюдавшееся с февраля, когда цены отпустили в свободное плавание, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В феврале 2025 года правительство Казахстана отказалось от государственного регулирования цен на нефтепродукты, позволив формировать стоимость топлива по рыночным принципам. Цены на АЗС начали меняться в зависимости от спроса, логистики и затрат нефтеперерабатывающих заводов.
Однако уже к осени стало очевидно, что либерализация вызвала устойчивый рост стоимости заправки, особенно в крупных городах.
По данным на сентябрь 2025 года:
Бензин АИ-92 подорожал на 11,7%,
АИ-95 — на 5,3%,
АИ-98 — на 4%,
Дизельное топливо — на 9,8%.
Наибольшее повышение цен на популярный АИ-92 зафиксировано:
в Конаеве — на 28 тенге,
в Петропавловске, Семее и Алматы — на 27 тенге.
Минимальный рост отмечен в западных и северных регионах:
в Актобе — на 16 тенге,
в Костанае и Уральске — на 17 тенге.
16 октября 2025 года правительство вновь установило предельные цены на АИ-92 и дизельное топливо. Решение связано с необходимостью сдержать инфляцию и стабилизировать внутренний рынок.
Мораторий будет действовать до тех пор, пока уровень инфляции не вернётся к прогнозируемым значениям. Это означает, что в ближайшие месяцы стоимость топлива на казахстанских АЗС должна оставаться на текущем уровне.
