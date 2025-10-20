Мальчик, похищенный из алматинского роддома, стал актёром и сыграл в фильме, выдвинутом на «Оскар»

Қазақ тіліне аудару

Ратмир Юсупжанов пришел в редакцию Tengrinews.kz — уверенный, открытый подросток, с улыбкой надевающий худи с логотипом сайта. Для журналистов это встреча с героем, о котором они писали ещё в самом начале существования издания. История Ратмира — особенная: 15 лет назад именно его похищение из роддома № 1 в Алматы потрясло Казахстан, сообщает Lada.kz.

Фото из личного архива семьи

История, начавшаяся с тревожной новости

Сайт Tengrinews.kz запустился 5 ноября 2010 года. Всего через две недели, 17 ноября, родился Ратмир. А уже утром 20 ноября мальчика украли прямо из родильной палаты. Тогда сообщение об этом появилось на сайте в 22:08 и набрало 1465 просмотров — для новостного портала, который работал меньше недели, это было событием огромного резонанса.

Три дня журналисты дежурили у ворот роддома, пытаясь выяснить подробности происшествия. Им удалось даже сделать снимок палаты, откуда исчез ребёнок. На фото — силуэт матери мальчика за стеклом.

«Проснулась — а ребёнка нет»

Мама Ратмира, Светлана Юсупжанова, спустя годы вспоминает, что всё происходило будто во сне:

«Роды прошли быстро. Мы с мужем шутили, что теперь у обоих сыновей день рождения 17-го числа. Потом нас перевели в палату. Всё было спокойно. Я положила малыша в кроватку и легла. Проснулась в девять утра — ребёнка не было. Ты смотришь под кровать, зовёшь врачей — а никто ничего не видел».

Полиция возбудила уголовное дело по статье 125 УК РК — «Похищение человека». В розыск были брошены все силы города. Версии выдвигались разные, вплоть до участия медперсонала. Но главного для родителей было одно — вернуть ребёнка.

Светлана тогда отказывалась покидать больницу без сына и обращалась к похитителям через СМИ:

«Я пришла сюда с ребёнком и без него не уйду. Прошу вернуть моего малыша, ему нужны ласка и грудное молоко».

Возвращение и приговор

Мальчика нашли спустя трое суток. Для семьи это были три бесконечных дня между надеждой и отчаянием. Светлана вспоминает, что держалась лишь потому, что гадалка, к которой обратился муж, сказала: «Потерпите два-три дня — и ребёнка вернут».

Так и случилось. Ранним утром матери принесли сына. Первым делом она приложила его к груди — ребёнок сразу начал сосать молоко. Через несколько часов их выписали домой. Сцена встречи семьи стала одной из самых трогательных в новостях тех лет.

В марте 2011 года в Алматинском суде состоялся процесс над похитительницей. Ею оказалась женщина, потерявшая собственного ребёнка и пытавшаяся удержать мужа, симулируя беременность. Когда пришло время «рождать», она надела халат, проникла в роддом и вынесла младенца.

Суд признал её виновной и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Я не чувствую себя особенным»

О произошедшем Ратмир узнал в возрасте около десяти лет, когда отец показал ему старые видеосюжеты.

«Я удивился, что такое вообще могло быть. Но не думал, что я какой-то особенный. Главное, что всё закончилось хорошо», — говорит он.

Подросток признаётся, что одноклассники знают его историю — кто-то читал о ней в интернете, кто-то спрашивал напрямую. Сам Ратмир относится к этому спокойно: «Я не делаю из этого трагедии. Нашли — и это главное».

Мама добавляет, что после инцидента долго не могла отпустить страх. Полгода почти не выходила из дома, всегда держала сына рядом. Со временем тревога ушла, хотя один случай снова заставил сердце замереть:

«Когда ему было два года, он потерялся в столовой акимата. Мы уже хотели объявлять “Перехват”, а он спокойно выходит из соседнего зала. Я тогда только и сказала: “Ну, два раза не может такого быть”».

От школьной сцены — к большому кино

Сегодня Ратмир живёт жизнью обычного алматинского подростка: учёба, друзья, прогулки. Но в его биографии есть особая страница — актёрство.

Он с пятого класса занимается в театральном кружке и обожает сцену. Там он играл Карлсона, Кролика из «Алисы в стране чудес» и Лизандра из шекспировского «Сна в летнюю ночь».

В 2024 году мальчик прошёл кастинг на роль Серика — главного героя фильма «Кадет» режиссёра Адильхана Ержанова. Из тысячи претендентов выбрали именно его. На съёмках ему было 13 лет.

«Меня перекрасили, поставили линзы, и я идеально подошёл под образ», — вспоминает Ратмир.

Мама признаётся, что участие в фильме оказалось испытанием: ночные смены, долгие ожидания, но сыну всё это понравилось. «Он был в своей стихии», — говорит она.

Фильм, который представит Казахстан на «Оскаре»

«Кадет» рассказывает историю подростка, поступившего в военную школу по протекции матери. Его не принимают одноклассники, считая «не таким», и вскоре добрый мальчик оказывается на грани.

Картина получила признание критиков и была выдвинута от Казахстана на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

Ратмир философски оценивает картину:

«Это история о выборе и внутренней борьбе. Единственный минус — немного затянуто», — улыбается он.

«Я бы сказал спасибо маме и папе»

Когда журналисты Tengrinews.kz предложили Ратмиру представить, что он выходит на сцену в Лос-Анджелесе за статуэткой, он ответил просто:

«Сказал бы спасибо маме и папе — за то, что не побоялись отдать меня в театральный кружок. Спасибо преподавательнице Галине Анатольевне — она научила, что эмоции должны быть понятны зрителю. И, конечно, спасибо режиссёру Адильхану Ержанову — без него ничего бы не получилось».

Мечта, которая становится реальностью

Ратмир мечтает стать актёром — не просто сниматься, а играть на сцене. Кумиром считает Джима Керри: за харизму, искренность и позитив.

Родители поддерживают выбор сына, но стараются сохранять реализм. Мама говорит:

«В актёрстве одного таланта мало. Надо работать, уметь переживать и не ждать, что успех придёт мгновенно. Главное — не сдаваться и идти своим путём».

Вместе с Tengrinews — и с историей длиной в жизнь

В ноябре Ратмир Юсупжанов отметит 15-летие — ровно столько же исполнится и сайту Tengrinews.kz, который первым рассказал миру о его судьбе.

Редакция желает своему герою новых ролей, ярких достижений и, возможно, настоящего «Оскара». Ведь его история уже стала символом — о вере, надежде и силе любви.