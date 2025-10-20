18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
20.10.2025, 09:52

Почему мусульманам нельзя задувать свечи на день рождения: объяснение казахстанского имама

Новости Казахстана

Имам и эксперт по социологии Тимур Алиев объяснил, что празднование дня рождения допустимо в исламе при строгом соблюдении шариатских требований, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

День рождения в исламе: дозволено ли праздновать

По словам Тимура Алиева, исламские богословы из египетского Дома фетв Dar al-Ifta al-Misriyyah считают празднование дня рождения дозволенным. Они ссылаются на аяты из суры «Мариям» и хадисы, где пророк Мухаммед (с.а.в.) упоминает день своего рождения.

Аналогичную позицию, добавил имам, занимает и иорданский Дом фетв.

«Исходя из этих фетв, дозволяется в день своего рождения собраться с друзьями за халяльным дастарханом — дома или в кафе. Нет ничего предосудительного, если вам дарят подарки или поздравляют», — отметил Алиев.

Что недопустимо с точки зрения шариата

При этом имам подчеркнул, что не все элементы западной традиции совместимы с исламом.

«Недозволено сдувать свечи и загадывать желания, как это принято в западной культуре. Это не соответствует шариату», — пояснил он.

Таким образом, сам факт празднования дня рождения не является грехом, если исключить ритуалы и символы, противоречащие исламскому учению.

Разграничение между поклонением и обычаями

Тимур Алиев напомнил, что ислам различает понятия поклонения (‘ибадат) и обычаев (‘адат). Если традиция не противоречит шариату, то её соблюдение допустимо.

«Ислам не запрещает радоваться, благодарить Аллаха за прожитые годы и делиться этим с близкими, если при этом сохраняются рамки дозволенного», — подчеркнул имам.

Вывод:
Празднование дня рождения мусульманами не противоречит шариату, если оно проходит без элементов, заимствованных из немусульманских ритуалов. Главный акцент должен оставаться на благодарности Всевышнему, умеренности и соблюдении халяльных норм.

