Фиксированные цены на соцпродукты в Казахстане отменяются: что будет с рынком

В Казахстане планируется отказ от потолка цен на социально значимые продукты, однако государство продолжит следить за торговой надбавкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
С 1 января 2026 года в стране упразднят механизм установления пороговых и предельных цен на социально значимые продукты (СЗПТ). Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
Отмена потолка цен означает, что стоимость СЗПТ больше не будет фиксироваться государством, однако контроль за торговой надбавкой сохраняется.
Разрешённый размер торговой надбавки составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной стоимости оптового поставщика. Превышение этой нормы влечёт административную ответственность для торговых организаций.
Помимо этого, государство оставляет в силе существующие инструменты поддержки производителей и предпринимателей:
стабилизационные фонды,
льготное кредитование,
программы поддержки реализации СЗПТ.
Параллельно Министерство торговли и интеграции вместе с другими госорганами разрабатывает адресную систему поддержки граждан — проект «Социальный кошелёк».
На данный момент пилотная программа тестируется в городе Акколе Акмолинской области. В ней участвуют 71 человек из 16 семей.
Планируется расширение проекта на Кокшетау и Павлодар.
Получатели адресной социальной помощи через eGov Mobile получают цифровые продовольственные ваучеры. Они позволяют:
приобретать социальные продукты по закупочной цене,
обходиться без торговой надбавки.
Важно: это не денежная выплата, а электронная скидка на продукты.
Размер ваучера составляет 1 МРП (3 932 тенге) на каждого члена семьи. Например, для семьи из четырёх человек доступная скидка на месяц составит около 16 тысяч тенге.
Ваучеры действуют только в торговых точках-партнёрах СПК региона.
Для отбора магазинов акиматы учитывают:
техническую готовность к интеграции с «Социальным кошельком»,
наличие стабильного ассортимента СЗПТ,
удобное расположение для получателей помощи,
согласие на отпуск товаров по сниженной цене,
соблюдение торговой надбавки не выше 15%.
Список включает 19 наименований, в том числе:
мука пшеничная первого сорта, хлеб формовой, рожки, крупа гречневая, рис, картофель, морковь, лук, капуста;
сахар белый, масло подсолнечное;
мясо: говядина, куриное мясо;
молочные продукты: молоко пастеризованное 2,5%, кефир 2,5%, творог 5–9%, сливочное масло;
яйца куриные I категории, соль пищевая.
Таким образом, государство меняет подход к регулированию цен, сохраняя поддержку наиболее нуждающихся через адресные инструменты и цифровые ваучеры.
Комментарии0 комментарий(ев)