Фиксированные цены на соцпродукты в Казахстане отменяются: что будет с рынком

В Казахстане планируется отказ от потолка цен на социально значимые продукты, однако государство продолжит следить за торговой надбавкой.

Фото: кадр YouTube

Отмена предельных цен на социальные продукты

С 1 января 2026 года в стране упразднят механизм установления пороговых и предельных цен на социально значимые продукты (СЗПТ). Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Отмена потолка цен означает, что стоимость СЗПТ больше не будет фиксироваться государством, однако контроль за торговой надбавкой сохраняется.

Контроль торговой надбавки сохранится

Разрешённый размер торговой надбавки составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной стоимости оптового поставщика. Превышение этой нормы влечёт административную ответственность для торговых организаций.

Помимо этого, государство оставляет в силе существующие инструменты поддержки производителей и предпринимателей:

стабилизационные фонды,

льготное кредитование,

программы поддержки реализации СЗПТ.

«Социальный кошелёк» — адресная помощь гражданам

Параллельно Министерство торговли и интеграции вместе с другими госорганами разрабатывает адресную систему поддержки граждан — проект «Социальный кошелёк».

На данный момент пилотная программа тестируется в городе Акколе Акмолинской области. В ней участвуют 71 человек из 16 семей.

Планируется расширение проекта на Кокшетау и Павлодар.

Как работает цифровая поддержка

Получатели адресной социальной помощи через eGov Mobile получают цифровые продовольственные ваучеры. Они позволяют:

приобретать социальные продукты по закупочной цене,

обходиться без торговой надбавки.

Важно: это не денежная выплата, а электронная скидка на продукты.

Размер ваучера составляет 1 МРП (3 932 тенге) на каждого члена семьи. Например, для семьи из четырёх человек доступная скидка на месяц составит около 16 тысяч тенге.

Где можно использовать ваучеры

Ваучеры действуют только в торговых точках-партнёрах СПК региона.

Для отбора магазинов акиматы учитывают:

техническую готовность к интеграции с «Социальным кошельком»,

наличие стабильного ассортимента СЗПТ,

удобное расположение для получателей помощи,

согласие на отпуск товаров по сниженной цене,

соблюдение торговой надбавки не выше 15%.

Перечень социально значимых продуктов

Список включает 19 наименований, в том числе:

мука пшеничная первого сорта, хлеб формовой, рожки, крупа гречневая, рис, картофель, морковь, лук, капуста;

сахар белый, масло подсолнечное;

мясо: говядина, куриное мясо;

молочные продукты: молоко пастеризованное 2,5%, кефир 2,5%, творог 5–9%, сливочное масло;

яйца куриные I категории, соль пищевая.

Таким образом, государство меняет подход к регулированию цен, сохраняя поддержку наиболее нуждающихся через адресные инструменты и цифровые ваучеры.