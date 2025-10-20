Вода «по справедливости»: каждый литр сверх нормы обойдется казахстанцам на 30% дороже

Жители Казахстана вскоре начнут платить за воду по новым правилам, которые обещают сделать тарифы более справедливыми и стимулировать экономное потребление, сообщает Lada.kz со ссылкой на
Местные власти получили право устанавливать цену за кубометр воды с учетом социально-экономического уровня своего региона.
В крупных городах, где расходы на обслуживание сетей выше, вода может стоить чуть дороже.
В небольших населенных пунктах тариф останется ниже среднего по стране.
Ограничение есть: тариф не может превышать средний показатель по Казахстану на 1 января текущего года.
Для стимулирования рационального потребления введена ключевая норма:
Норма потребления: 140 литров на человека в сутки.
Перерасход: каждый литр сверх нормы обойдется на 30% дороже.
Как пояснил Бакытжан Жунисбеков, председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Минпромстрой:
«Эта мера направлена на экономию ресурсов и снижение нагрузки на коммунальные сети».
Все регионы Казахстана уже готовят собственные расчеты тарифов для населения. Решение закреплено в Водном кодексе РК, что дает маслихатам больше свободы в регулировании коммунальных платежей.
Расчеты будут учитывать уровень доходов жителей и затраты на водоснабжение.
Жители смогут видеть разницу между городскими и сельскими тарифами — система станет более прозрачной.
Казахстан сталкивается с серьезными проблемами водной инфраструктуры:
До 40% питьевой воды теряется в сетях из-за утечек.
Дефицит водных ресурсов усугубляется ростом населения и промышленным потреблением.
Новые правила помогут снизить потери воды, сделать тарифы более справедливыми и научить казахстанцев экономно использовать ресурс, который становится все более ценным.
Комментарии0 комментарий(ев)