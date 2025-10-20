Вода «по справедливости»: каждый литр сверх нормы обойдется казахстанцам на 30% дороже

Қазақ тіліне аудару

Жители Казахстана вскоре начнут платить за воду по новым правилам, которые обещают сделать тарифы более справедливыми и стимулировать экономное потребление, сообщает Lada.kz со ссылкой на ORTCOM.KZ

Фото: Pogovorim.by

Тарифы зависят от региона — теперь по-новому

Местные власти получили право устанавливать цену за кубометр воды с учетом социально-экономического уровня своего региона.

В крупных городах, где расходы на обслуживание сетей выше, вода может стоить чуть дороже.

В небольших населенных пунктах тариф останется ниже среднего по стране.

Ограничение есть: тариф не может превышать средний показатель по Казахстану на 1 января текущего года.

Перерасход воды будет «наказан» доплатой

Для стимулирования рационального потребления введена ключевая норма:

Норма потребления: 140 литров на человека в сутки.

Перерасход: каждый литр сверх нормы обойдется на 30% дороже.

Как пояснил Бакытжан Жунисбеков, председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Минпромстрой:

«Эта мера направлена на экономию ресурсов и снижение нагрузки на коммунальные сети».

Местные власти готовят расчеты уже сейчас

Все регионы Казахстана уже готовят собственные расчеты тарифов для населения. Решение закреплено в Водном кодексе РК, что дает маслихатам больше свободы в регулировании коммунальных платежей.

Расчеты будут учитывать уровень доходов жителей и затраты на водоснабжение.

Жители смогут видеть разницу между городскими и сельскими тарифами — система станет более прозрачной.

Почему это важно для страны

Казахстан сталкивается с серьезными проблемами водной инфраструктуры:

До 40% питьевой воды теряется в сетях из-за утечек.

Дефицит водных ресурсов усугубляется ростом населения и промышленным потреблением.

Новые правила помогут снизить потери воды, сделать тарифы более справедливыми и научить казахстанцев экономно использовать ресурс, который становится все более ценным.