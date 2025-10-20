Казахи, обогнавшие Европу: правда о богатстве кочевников

Қазақ тіліне аудару

На YouTube-канале Qalam History вышло интервью с историком Радиком Темиргалиевым, в котором он развеял устоявшийся стереотип о бедности казахских кочевников. По словам эксперта, традиционное казахское общество эпохи Золотой Орды и Казахского ханства обладало одной из самых развитых экономик своего времени, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Финансовые механизмы и международная торговля

Темиргалиев отметил, что у кочевников существовали финансовые механизмы, схожие с современными. Казахи активно участвовали в международной торговле:

поставляли скот в Индию и Европу ,

через их земли проходили ключевые транзитные маршруты товаров с Востока на Запад.

Стандарт жизни казахских кочевников

Историк подчеркнул, что представление о бедности кочевников не соответствует действительности:

Средняя семья в XV–XVI веках имела не менее 200 овец, 10–15 лошадей и 4–5 верблюдов — минимальный набор для кочевого образа жизни.

Многие семьи владели 300–500 овцами , что считалось нормой, а не богатством.

Питание и одежда: мясо было на столе круглый год, носили сапоги и шубы.

«Средний кочевник жил лучше, чем большинство земледельцев Европы, где мясо появлялось только по праздникам», — отмечает Темиргалиев.

Риски кочевого образа жизни

Тем не менее, жизнь кочевников была рискованной:

засухи и падеж скота происходили регулярно,

иногда это приводило к массовому разорению целых родов и территорий.

Однако гибкость и мобильность помогали кочевникам сохранять устойчивую экономику на протяжении веков.

Казахи как посредники в международной торговле

Темиргалиев также рассказал о примерах торговых ограничений в истории:

Когда Восточный Туркестан вошел в состав Цинской империи , русских купцов туда не допускали.

Торговцы оформляли товары на казахов, поскольку у них был свободный доступ на территорию.

«Казахи могли беспрепятственно заходить в Кашгар и вести торговлю от своего имени, а русские фактически использовали их как посредников», — пояснил историк.

Законы торговли остаются неизменными

По словам Темиргалиева, принципы международной торговли за сотни лет почти не изменились: