Казахи, обогнавшие Европу: правда о богатстве кочевников

На YouTube-канале Qalam History вышло интервью с историком Радиком Темиргалиевым, в котором он развеял устоявшийся стереотип о бедности казахских кочевников. По словам эксперта, традиционное казахское общество эпохи Золотой Орды и Казахского ханства обладало одной из самых развитых экономик своего времени, сообщает Lada.kz.
Темиргалиев отметил, что у кочевников существовали финансовые механизмы, схожие с современными. Казахи активно участвовали в международной торговле:
поставляли скот в Индию и Европу,
через их земли проходили ключевые транзитные маршруты товаров с Востока на Запад.
Историк подчеркнул, что представление о бедности кочевников не соответствует действительности:
Средняя семья в XV–XVI веках имела не менее 200 овец, 10–15 лошадей и 4–5 верблюдов — минимальный набор для кочевого образа жизни.
Многие семьи владели 300–500 овцами, что считалось нормой, а не богатством.
Питание и одежда: мясо было на столе круглый год, носили сапоги и шубы.
«Средний кочевник жил лучше, чем большинство земледельцев Европы, где мясо появлялось только по праздникам», — отмечает Темиргалиев.
Тем не менее, жизнь кочевников была рискованной:
засухи и падеж скота происходили регулярно,
иногда это приводило к массовому разорению целых родов и территорий.
Однако гибкость и мобильность помогали кочевникам сохранять устойчивую экономику на протяжении веков.
Темиргалиев также рассказал о примерах торговых ограничений в истории:
Когда Восточный Туркестан вошел в состав Цинской империи, русских купцов туда не допускали.
Торговцы оформляли товары на казахов, поскольку у них был свободный доступ на территорию.
«Казахи могли беспрепятственно заходить в Кашгар и вести торговлю от своего имени, а русские фактически использовали их как посредников», — пояснил историк.
По словам Темиргалиева, принципы международной торговли за сотни лет почти не изменились:
«Меняются эпохи, одежда, форма правления — кто-то в париках, кто-то в халатах, — но суть остается той же. Люди, интересы и логика торговли всегда одни и те же».
