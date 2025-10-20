«Меня зовут Казахстан»: в стране нашли 28 человек с именем Родины

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные о гражданах, которые носят необычное имя — Казахстан. По официальной информации, на сегодняшний день в стране проживает 28 человек, зарегистрированных под этим именем, сообщает Lada.kz.
Наибольшее количество людей по имени Казахстан проживает в Карагандинской области — здесь их семеро.
Далее следуют:
Акмолинская область — 6 человек,
Костанайская область и Астана — по 3,
Алматинская и Мангистауская области, а также Шымкент — по 2,
Актюбинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области — по одному гражданину.
Таким образом, имя, совпадающее с названием государства, встречается почти во всех регионах страны, хотя и крайне редко.
Интересно, что среди всех зарегистрированных граждан с этим именем лишь одна женщина. Остальные — мужчины, что делает случай ещё более уникальным.
По данным Бюро, возраст обладателей имени «Казахстан» варьируется от 25 до 92 лет.
Самому старшему Казахстану — 92 года,
Самому молодому — 25 лет.
Хотя имя «Казахстан» встречается нечасто, оно имеет особое символическое значение, отражая гордость, патриотизм и любовь к родине. Возможно, именно поэтому его продолжают давать новорожденным, пусть и в единичных случаях.
