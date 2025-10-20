18+
20.10.2025, 18:46

«Меня зовут Казахстан»: в стране нашли 28 человек с именем Родины

Новости Казахстана

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные о гражданах, которые носят необычное имя — Казахстан. По официальной информации, на сегодняшний день в стране проживает 28 человек, зарегистрированных под этим именем, сообщает Lada.kz. 

Фото: Telegram/stat_gov_kz_official
Фото: Telegram/stat_gov_kz_official

География носителей имени

Наибольшее количество людей по имени Казахстан проживает в Карагандинской области — здесь их семеро.
Далее следуют:

  • Акмолинская область — 6 человек,

  • Костанайская область и Астана — по 3,

  • Алматинская и Мангистауская области, а также Шымкент — по 2,

  • Актюбинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области — по одному гражданину.

Таким образом, имя, совпадающее с названием государства, встречается почти во всех регионах страны, хотя и крайне редко.

Женское имя Казахстан — всего одно

Интересно, что среди всех зарегистрированных граждан с этим именем лишь одна женщина. Остальные — мужчины, что делает случай ещё более уникальным.

Самый старший и самый молодой

По данным Бюро, возраст обладателей имени «Казахстан» варьируется от 25 до 92 лет.

  • Самому старшему Казахстану — 92 года,

  • Самому молодому — 25 лет.

Символичное имя, отражающее дух страны

Хотя имя «Казахстан» встречается нечасто, оно имеет особое символическое значение, отражая гордость, патриотизм и любовь к родине. Возможно, именно поэтому его продолжают давать новорожденным, пусть и в единичных случаях.

