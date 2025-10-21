Министерство энергетики Казахстана сделало экстренное заявление о поставках газа

Қазақ тіліне аудару

Министерство энергетики Казахстана выступило с официальным заявлением в связи с распространяемой в СМИ и социальных сетях информацией о возможных перебоях с подачей газа. Поводом послужила временная остановка приема сырья на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, сообщает Lada.kz.

Фото: profile.ru

Газоснабжение в Казахстане проходит в штатном режиме

В Минэнерго подчеркнули, что сообщения о проблемах с подачей газа в Астане и других регионах не соответствуют действительности.

Газоснабжение всех газифицированных областей страны, включая столицу, осуществляется стабильно и в полном объеме. Никаких ограничений или перебоев нет.

Согласно заявлению, стабильность поставок обеспечивается благодаря заранее предусмотренным резервным механизмам. Все недополученные объемы газа оперативно восполняются по действующим контрактам, что исключает риск дефицита для бытовых потребителей и теплоэлектроцентралей.

Причина остановки и действия операторов

Инцидент на Оренбургском ГПЗ привел к временному прекращению приема газа, однако, по предварительным данным, предприятие скоро возобновит работу.

В это время оператор Карачаганакского месторождения провел контролируемое снижение добычи, чтобы избежать дисбаланса в системе.

Министерство заверило, что данная мера не повлияла на исполнение обязательств по внутренним поставкам. Как только завод вернется к нормальному режиму, добыча и переработка возобновятся в прежнем объеме.

Стратегический приоритет — собственный газоперерабатывающий завод

В ведомстве напомнили, что строительство газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении является стратегическим направлением для правительства Казахстана. Проект активно прорабатывается и в будущем позволит снизить зависимость от внешних мощностей переработки.

Призыв доверять только официальным источникам

Минэнерго призвало граждан и представителей СМИ не поддаваться на слухи и проверять информацию через официальные каналы.

«Ситуация находится на постоянном контроле правительства Республики Казахстан», — подчеркнули в министерстве.

Итог: Несмотря на временные сложности на Оренбургском ГПЗ, поставки газа по Казахстану осуществляются без перебоев. Власти гарантируют полное обеспечение потребителей и уверяют, что рисков дефицита нет.