Казахстан протянет “каспийский кабель” в Европу — электричество пойдет на экспорт

Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу — полностью решить проблему нехватки электроэнергии в течение ближайших пяти лет. Более того, страна готовится не только обеспечить внутренние потребности, но и стать экспортером электроэнергии в Европу. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: newmoney.gr

Текущая ситуация: спрос превышает предложение

По данным Минэнерго, за девять месяцев текущего года в Казахстане было выработано 89,9 млрд кВт·ч, тогда как потребление составило 90,8 млрд кВт·ч. Таким образом, дефицит достиг около 900 млн кВт·ч.

Для сравнения: в прошлом году объем производства составил 117,9 млрд кВт·ч, а спрос достиг 119,9 млрд кВт·ч, что также отражает нехватку примерно 2 млрд кВт·ч.

Прогноз на 2025 год показывает, что показатели выработки сохранятся примерно на уровне 2024 года.

Комплексный план развития энергетики

Чтобы преодолеть энергетический дефицит, Министерство энергетики разработало масштабный план по развитию отрасли до 2035 года.

Документ предусматривает строительство 26 ГВт новых генерирующих мощностей. По расчетам правительства, это обеспечит Казахстану энергетическую независимость и создаст возможности для экспорта электроэнергии.

Маневренная генерация и баланс ЕЭС

Уже в 2026 году завершится реализация проектов маневренной генерации общей мощностью 2,7 ГВт. Это позволит ЕЭС (Единой электроэнергетической системе) страны стать самосбалансированной, то есть полностью обеспечивать внутренний спрос.

Следующий этап — ввод новых мощностей до 2029 года, который увеличит объем генерации еще на 6,6 ГВт. Таким образом, Казахстан ожидает достичь профицита электроэнергии к концу десятилетия.

Энергомост через Каспий: путь в Европу

Одним из ключевых направлений долгосрочной стратегии станет проект по прокладке подводного электрического кабеля по дну Каспийского моря.

Он позволит поставлять электроэнергию в Азербайджан, а оттуда — в страны Европейского союза.

Сейчас специалисты работают над предварительным технико-экономическим обоснованием (ТЭО), которое определит сроки, объем инвестиций и источники финансирования.

Тарифная политика и регулирование

Параллельно министерство формирует новую систему тарифного регулирования. Планируется утверждение предельных тарифов для энергопроизводящих организаций (ЭПО) сроком на семь лет.

При этом ЭПО смогут корректировать тарифы в случае роста издержек, не зависящих от их деятельности (например, колебаний цен на топливо или оборудования).

Также в Минэнерго напомнили, что с 2023 года в Казахстане действует единый закупщик электроэнергии, который централизованно формирует стоимость электроэнергии на оптовом рынке.

Конечные же тарифы для населения и бизнеса регулирует Комитет по регулированию естественных монополий.

Энергетика — вектор на экспорт и устойчивость

Реализация намеченных проектов, по оценке министерства, позволит Казахстану в течение ближайших лет:

полностью ликвидировать внутренний дефицит электроэнергии;

создать устойчивую балансировку энергосистемы;

увеличить объем выработки за счет маневренных и возобновляемых источников;

подготовить инфраструктуру для экспорта электроэнергии в Европу.

Таким образом, энергетическая стратегия страны направлена не только на решение текущих проблем, но и на укрепление статуса Казахстана как важного игрока на международном энергетическом рынке.