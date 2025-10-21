Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правила

Қазақ тіліне аудару

В стране ужесточаются меры против опасного вождения. Теперь за превышение средней скорости водителям придется заплатить крупный штраф — от 157 тысяч тенге , а также ужесточается наказание за выезд на встречную полосу движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: ru.pinterest.com

Новый вид наказания: штраф за превышение средней скорости

Министерство внутренних дел Казахстана объявило о введении новой статьи административной ответственности. За превышение средней скорости движения на 60 км/ч и более установлен штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП).

С учетом действующего размера МРП это составляет примерно 157 тысяч тенге.

Как уточнил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, системы автоматического контроля средней скорости уже работают на ряде пригородных трасс. Только за последние месяцы на таких участках зафиксировано около 15 тысяч нарушений, когда водители превышали установленный скоростной лимит на значительную величину.

Что такое «средняя скорость» и как ее измеряют

Контроль средней скорости — это современная технология, при которой замеряется не моментальная скорость автомобиля, а время его прохождения между двумя камерами наблюдения.

Если водитель пересек конечную точку раньше, чем допускается установленным лимитом, система автоматически фиксирует превышение.

Таким образом, наказание теперь распространяется не только на тех, кто превышает скорость в моменте, но и на тех, кто делает это на протяжении всего маршрута.

Ужесточены санкции за выезд на встречную полосу

Поправки также коснулись другого опасного нарушения — выезда на встречную полосу движения.

Ранее за подобное правонарушение водителю грозил штраф или лишение прав на срок до шести месяцев.

Теперь же наказание стало строже: если выезд на встречную привел к дорожно-транспортному происшествию, срок лишения водительских прав увеличивается до девяти месяцев.

Цель изменений — повышение безопасности на дорогах

По словам Кайсара Султанбаева, новые меры направлены на обеспечение соразмерности наказаний и повышение дисциплины участников дорожного движения.

МВД отмечает, что рост числа аварий по вине водителей, игнорирующих скоростной режим, требует более жестких мер.

Ведомство рассчитывает, что нововведения позволят сократить количество нарушений, особенно на трассах, где фиксируется высокая смертность и частота ДТП.

Перспективы: штрафы могут увеличиваться

Эксперты ожидают, что сумма штрафов со временем будет расти пропорционально увеличению размера МРП, который ежегодно пересматривается.

Таким образом, наказание за превышение скорости и другие грубые нарушения станет не только строже, но и ощутимее для нарушителей.

Как изменились наказания для водителей

Нарушение Старое наказание Новое наказание Комментарий Превышение средней скорости на 60 км/ч и более Не предусматривалось отдельное наказание Штраф 40 МРП (~157 000 тенге) Новый вид ответственности, фиксируется системой контроля средней скорости Выезд на встречную полосу (без ДТП) Штраф или лишение прав на 6 месяцев Без изменений Санкции сохраняются Выезд на встречную полосу (с ДТП) Лишение прав до 6 месяцев Лишение прав до 9 месяцев Ужесточено при наличии последствий Повторное грубое нарушение Штраф/лишение прав по отдельным статьям Возможное усиление наказаний при систематичности Контроль будет проводиться автоматически

Итог

Новые изменения демонстрируют стремление Казахстана сделать дорожное движение более безопасным и дисциплинированным. Власти делают ставку на технологический контроль, административную строгость и неотвратимость наказания — три фактора, которые, по мнению экспертов, способны реально снизить аварийность на дорогах страны.