За автомобили из Казахстана таможня России требует миллионы рублей

Российские владельцы автомобилей, ввезённых из Казахстана по так называемой «упрощённой схеме», начали получать уведомления от таможни о необходимости доплатить крупные суммы. По данным участников рынка, речь идёт о сотнях случаев, а размер начислений нередко достигает миллиона и более рублей на один автомобиль, сообщает Lada.kz со ссылкой на 32cars.ru.

Фото: кадр YouTube

Владельцы машин из Казахстана столкнулись с неожиданными счетами

Проблема затронула тех, кто импортировал транспортные средства в 2024 году, когда оформление проходило по упрощённой процедуре. Тогда импортеров обязывали уплатить лишь утилизационный сбор, и на этом этапе многие посчитали процесс завершённым.

Ретроспективные доначисления: таможня требует компенсировать разницу

Теперь же таможенная служба пересмотрела подход и выставляет требования задним числом. Владельцам приходится компенсировать разницу между налоговыми ставками в Казахстане и России — включая таможенную пошлину, акциз и НДС.

Дополнительно начисляются пени, что ещё больше увеличивает общую сумму долга. В итоге к оплате может предъявляться от 1 до 1,5 миллиона рублей за один автомобиль, в зависимости от модели и стоимости.

Такая неожиданная корректировка ударила по тем, кто уже поставил машину на учёт и давно использует её в личных целях, не подозревая, что таможенное оформление окажется незаконченным.

Импортеры возмущены: «правила меняют задним числом»

Представители автомобильного бизнеса и частные владельцы выражают недовольство действиями ведомства. По их словам, все документы принимались без замечаний, а оформление шло при полном согласовании с действующими на тот момент инструкциями.

Теперь же, спустя почти год, таможня пересматривает расчёты и требует дополнительные платежи, фактически изменяя правила постфактум. Это создаёт правовую неопределённость и подрывает доверие участников рынка, особенно в условиях, когда параллельный импорт и так остаётся зоной повышенных рисков.

Юристы советуют готовиться к судам

Эксперты считают, что ситуация может перерасти в масштабные судебные споры. Владельцы автомобилей будут пытаться доказать свою добросовестность, опираясь на факт того, что оформление ранее производилось официально и без замечаний со стороны таможни.

Однако юристы предупреждают: если позиция ведомства не изменится, шансы на массовое удовлетворение исков невелики. Суды, как правило, ориентируются на налоговое законодательство, а не на прежнюю практику применения упрощённых схем.

Масштаб проблемы и возможные последствия

По оценкам участников рынка, под удар могут попасть почти все автомобили, ввезённые из Казахстана в 2024 году. Речь идёт о тысячах машин, официально зарегистрированных в России и активно используемых владельцами.

Если требования таможни сохранятся, это приведёт к серьёзным финансовым потерям не только для физических лиц, но и для компаний, занимавшихся поставками. При этом возврат автомобилей или их снятие с учёта не рассматривается — речь идёт именно о доначислении платежей.

Что будет дальше

Эксперты считают, что ситуация вокруг «казахской схемы» станет важным прецедентом для регулирования параллельного импорта автомобилей в будущем. Государство стремится ужесточить контроль за уплатой налогов и пошлин, чтобы выровнять условия для всех участников рынка.

Тем временем владельцам машин из Казахстана остаётся два варианта: либо согласиться с доначислениями и оплатить суммы, либо пытаться оспорить решения в судах. В обоих случаях финансовые последствия могут оказаться крайне чувствительными.