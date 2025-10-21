18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.12
627.02
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.10.2025, 08:19

За автомобили из Казахстана таможня России требует миллионы рублей

Новости Казахстана 0 904

Российские владельцы автомобилей, ввезённых из Казахстана по так называемой «упрощённой схеме», начали получать уведомления от таможни о необходимости доплатить крупные суммы. По данным участников рынка, речь идёт о сотнях случаев, а размер начислений нередко достигает миллиона и более рублей на один автомобиль, сообщает Lada.kz со ссылкой на 32cars.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Владельцы машин из Казахстана столкнулись с неожиданными счетами

Проблема затронула тех, кто импортировал транспортные средства в 2024 году, когда оформление проходило по упрощённой процедуре. Тогда импортеров обязывали уплатить лишь утилизационный сбор, и на этом этапе многие посчитали процесс завершённым.

Ретроспективные доначисления: таможня требует компенсировать разницу

Теперь же таможенная служба пересмотрела подход и выставляет требования задним числом. Владельцам приходится компенсировать разницу между налоговыми ставками в Казахстане и России — включая таможенную пошлину, акциз и НДС.

Дополнительно начисляются пени, что ещё больше увеличивает общую сумму долга. В итоге к оплате может предъявляться от 1 до 1,5 миллиона рублей за один автомобиль, в зависимости от модели и стоимости.

Такая неожиданная корректировка ударила по тем, кто уже поставил машину на учёт и давно использует её в личных целях, не подозревая, что таможенное оформление окажется незаконченным.

Импортеры возмущены: «правила меняют задним числом»

Представители автомобильного бизнеса и частные владельцы выражают недовольство действиями ведомства. По их словам, все документы принимались без замечаний, а оформление шло при полном согласовании с действующими на тот момент инструкциями.

Теперь же, спустя почти год, таможня пересматривает расчёты и требует дополнительные платежи, фактически изменяя правила постфактум. Это создаёт правовую неопределённость и подрывает доверие участников рынка, особенно в условиях, когда параллельный импорт и так остаётся зоной повышенных рисков.

Юристы советуют готовиться к судам

Эксперты считают, что ситуация может перерасти в масштабные судебные споры. Владельцы автомобилей будут пытаться доказать свою добросовестность, опираясь на факт того, что оформление ранее производилось официально и без замечаний со стороны таможни.

Однако юристы предупреждают: если позиция ведомства не изменится, шансы на массовое удовлетворение исков невелики. Суды, как правило, ориентируются на налоговое законодательство, а не на прежнюю практику применения упрощённых схем.

Масштаб проблемы и возможные последствия

По оценкам участников рынка, под удар могут попасть почти все автомобили, ввезённые из Казахстана в 2024 году. Речь идёт о тысячах машин, официально зарегистрированных в России и активно используемых владельцами.

Если требования таможни сохранятся, это приведёт к серьёзным финансовым потерям не только для физических лиц, но и для компаний, занимавшихся поставками. При этом возврат автомобилей или их снятие с учёта не рассматривается — речь идёт именно о доначислении платежей.

Что будет дальше

Эксперты считают, что ситуация вокруг «казахской схемы» станет важным прецедентом для регулирования параллельного импорта автомобилей в будущем. Государство стремится ужесточить контроль за уплатой налогов и пошлин, чтобы выровнять условия для всех участников рынка.

Тем временем владельцам машин из Казахстана остаётся два варианта: либо согласиться с доначислениями и оплатить суммы, либо пытаться оспорить решения в судах. В обоих случаях финансовые последствия могут оказаться крайне чувствительными.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь