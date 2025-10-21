18+
21.10.2025, 09:26

Миллионы за должность: где в Казахстане выгоднее быть директором

Новости Казахстана 0 1 250

Средняя зарплата управленцев в Казахстане на октябрь 2025 года составила около 1 миллиона тенге, однако этот показатель сильно различается в зависимости от отрасли. Согласно данным Бюро национальной статистики, оклады руководителей колеблются от 600 тысяч тенге в социальной сфере до 2 миллионов и выше — в финансовом секторе, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: medium.com
Фото: medium.com

Строительство: от миллиона до семи миллионов тенге

В строительной отрасли размер дохода напрямую зависит от специфики компании.

  • Директора проектных организаций получают в среднем 7,3 миллиона тенге в месяц.

  • Генеральные директора строительных фирм — около 1,9 миллиона тенге.

  • Руководители производственных объединений зарабатывают порядка 3,2 миллиона тенге.

Строительная сфера традиционно входит в число наиболее доходных, особенно в крупных инфраструктурных и девелоперских проектах.

Телеком и IT: зарплаты выше среднего

Значительно выше средних зарплат — доходы управленцев в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

  • Средний уровень дохода составляет около 1,47 миллиона тенге.

  • Технические директора по исследованиям и разработкам зарабатывают до 6 миллионов тенге.

  • Даже обычный технический директор может рассчитывать на 2,6 миллиона тенге в месяц.

IT-сектор сохраняет позиции одной из самых динамичных отраслей с устойчивым ростом зарплат.

Торговля и транспорт: лидеры среди операционных сфер

В торговле и транспорте доходы управленцев также впечатляют.

  • В торговом секторе руководители получают в среднем 1,4 миллиона тенге.

  • Директора крупных торговых центров — почти 4 миллиона тенге.

  • В транспортной отрасли средний доход управленца — 1,3 миллиона тенге, но у региональных директоров — до 4 миллионов, а у директоров инвестиционных проектов — около 3 миллионов.

Сельское хозяйство: умеренные, но стабильные доходы

В аграрной сфере уровень оплаты труда значительно скромнее.

  • Средняя зарплата руководителей — 881 тысяча тенге.

  • При этом советники и топ-менеджеры агрохолдингов могут получать до 2,2 миллиона тенге.

Несмотря на относительно невысокие оклады, агросектор остается важной частью экономики, обеспечивая устойчивую занятость и рост регионов.

Социальная сфера: минимальные доходы управленцев

Самые низкие зарплаты среди управленцев — в образовании и здравоохранении.

  • Директора школ получают около 531 тысячи тенге.

  • Ректоры вузов — примерно 1,4 миллиона тенге.

  • В здравоохранении средняя зарплата управленца — 607 тысяч тенге,
    при этом главврачи зарабатывают около 764 тысяч, а председатели правления медицинских организаций — до 2 миллионов тенге.

Финансы и страхование: абсолютные лидеры по оплате труда

Самые высокие оклады традиционно фиксируются в финансовой и страховой сферах.

  • Средний доход управленцев — 2,1 миллиона тенге.

  • Председатели правления банков и крупных компаний получают до 5,6 миллиона тенге.

  • Руководители финансовых подразделений — свыше 4 миллионов,
    а генеральные директора в среднем зарабатывают почти 2 миллиона тенге в месяц.

Эта отрасль остается ключевой по уровню доходов благодаря концентрации капитала и высокому спросу на опытных специалистов.

Добыча и промышленность: стабильный высокий уровень

Не уступает финансовой сфере и добывающая промышленность.

  • Средняя зарплата руководителей здесь составляет около 1,9 миллиона тенге.

  • Директора комбинатов зарабатывают до 4 миллионов тенге.

  • В обрабатывающей промышленности уровень несколько ниже — около 1,5 миллиона,
    но президенты заводов и фабрик могут получать до 5 миллионов тенге.

Итог: где руководители зарабатывают больше всего

Лидерами по уровню зарплат среди управленцев в Казахстане остаются финансовый сектор, добывающая промышленность и телекоммуникации.
Самые низкие доходы — в образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве.

Таким образом, уровень зарплаты руководителя в Казахстане напрямую зависит от отрасли, масштаба компании и стратегического значения бизнеса для экономики страны.

