Миллионы за должность: где в Казахстане выгоднее быть директором

Средняя зарплата управленцев в Казахстане на октябрь 2025 года составила около 1 миллиона тенге, однако этот показатель сильно различается в зависимости от отрасли. Согласно данным Бюро национальной статистики, оклады руководителей колеблются от 600 тысяч тенге в социальной сфере до 2 миллионов и выше — в финансовом секторе, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
В строительной отрасли размер дохода напрямую зависит от специфики компании.
Директора проектных организаций получают в среднем 7,3 миллиона тенге в месяц.
Генеральные директора строительных фирм — около 1,9 миллиона тенге.
Руководители производственных объединений зарабатывают порядка 3,2 миллиона тенге.
Строительная сфера традиционно входит в число наиболее доходных, особенно в крупных инфраструктурных и девелоперских проектах.
Значительно выше средних зарплат — доходы управленцев в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.
Средний уровень дохода составляет около 1,47 миллиона тенге.
Технические директора по исследованиям и разработкам зарабатывают до 6 миллионов тенге.
Даже обычный технический директор может рассчитывать на 2,6 миллиона тенге в месяц.
IT-сектор сохраняет позиции одной из самых динамичных отраслей с устойчивым ростом зарплат.
В торговле и транспорте доходы управленцев также впечатляют.
В торговом секторе руководители получают в среднем 1,4 миллиона тенге.
Директора крупных торговых центров — почти 4 миллиона тенге.
В транспортной отрасли средний доход управленца — 1,3 миллиона тенге, но у региональных директоров — до 4 миллионов, а у директоров инвестиционных проектов — около 3 миллионов.
В аграрной сфере уровень оплаты труда значительно скромнее.
Средняя зарплата руководителей — 881 тысяча тенге.
При этом советники и топ-менеджеры агрохолдингов могут получать до 2,2 миллиона тенге.
Несмотря на относительно невысокие оклады, агросектор остается важной частью экономики, обеспечивая устойчивую занятость и рост регионов.
Самые низкие зарплаты среди управленцев — в образовании и здравоохранении.
Директора школ получают около 531 тысячи тенге.
Ректоры вузов — примерно 1,4 миллиона тенге.
В здравоохранении средняя зарплата управленца — 607 тысяч тенге,
при этом главврачи зарабатывают около 764 тысяч, а председатели правления медицинских организаций — до 2 миллионов тенге.
Самые высокие оклады традиционно фиксируются в финансовой и страховой сферах.
Средний доход управленцев — 2,1 миллиона тенге.
Председатели правления банков и крупных компаний получают до 5,6 миллиона тенге.
Руководители финансовых подразделений — свыше 4 миллионов,
а генеральные директора в среднем зарабатывают почти 2 миллиона тенге в месяц.
Эта отрасль остается ключевой по уровню доходов благодаря концентрации капитала и высокому спросу на опытных специалистов.
Не уступает финансовой сфере и добывающая промышленность.
Средняя зарплата руководителей здесь составляет около 1,9 миллиона тенге.
Директора комбинатов зарабатывают до 4 миллионов тенге.
В обрабатывающей промышленности уровень несколько ниже — около 1,5 миллиона,
но президенты заводов и фабрик могут получать до 5 миллионов тенге.
Лидерами по уровню зарплат среди управленцев в Казахстане остаются финансовый сектор, добывающая промышленность и телекоммуникации.
Самые низкие доходы — в образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве.
Таким образом, уровень зарплаты руководителя в Казахстане напрямую зависит от отрасли, масштаба компании и стратегического значения бизнеса для экономики страны.
