Тарифный шок: сколько придется платить за мобильную связь в Казахстане с нового года

С нового года жители Казахстана столкнутся с ростом цен на услуги мобильной связи. О возможном удорожании тарифов на 2026 год представители крупнейших операторов сообщили 21 октября 2025 года на заседании правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: YouTube

Почему дорожают тарифы

Главный административный директор АО «Казахтелеком» Ержан Мейрамов отметил, что законодательство позволяет повышать тарифы при обоснованных ростах затрат операторов.

«Тариф включает в себя ряд затрат операторов, в том числе на электроэнергию и приобретение оборудования. Если эти затраты растут, это неизбежно отражается на ценах для абонентов», — подчеркнул Мейрамов.

Прогноз от Beeline Kazakhstan

Президент холдинга Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин уточнил, что повышение тарифов в 2026 году составит примерно 15–20%. Он добавил, что компания повышает цены не чаще одного раза в год.

«В следующем году планируется повышение НДС, что существенно повлияет на отрасль — это порядка 35–40 млрд тенге. Мы планируем корректировку тарифов с января. В этом году клиентам повышений ждать не стоит», — сообщил Настрадин.

Ситуация в «Мобайл Телеком-Сервис»

Похожие прогнозы дали и в компании «Мобайл Телеком-Сервис».

Председатель правления Александр Бабичев пояснил:

Основной причиной роста тарифов является увеличивающийся спрос на услуги связи, которому не успевает соответствовать инфраструктура.

Операторы вынуждены активно инвестировать в развитие сетей.

В тарифное планирование закладываются экономические и налоговые изменения, инфляционные ожидания и другие драйверы.