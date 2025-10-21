Тарифный шок: сколько придется платить за мобильную связь в Казахстане с нового года

С нового года жители Казахстана столкнутся с ростом цен на услуги мобильной связи. О возможном удорожании тарифов на 2026 год представители крупнейших операторов сообщили 21 октября 2025 года на заседании правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Главный административный директор АО «Казахтелеком» Ержан Мейрамов отметил, что законодательство позволяет повышать тарифы при обоснованных ростах затрат операторов.
«Тариф включает в себя ряд затрат операторов, в том числе на электроэнергию и приобретение оборудования. Если эти затраты растут, это неизбежно отражается на ценах для абонентов», — подчеркнул Мейрамов.
Президент холдинга Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин уточнил, что повышение тарифов в 2026 году составит примерно 15–20%. Он добавил, что компания повышает цены не чаще одного раза в год.
«В следующем году планируется повышение НДС, что существенно повлияет на отрасль — это порядка 35–40 млрд тенге. Мы планируем корректировку тарифов с января. В этом году клиентам повышений ждать не стоит», — сообщил Настрадин.
Похожие прогнозы дали и в компании «Мобайл Телеком-Сервис».
Председатель правления Александр Бабичев пояснил:
Основной причиной роста тарифов является увеличивающийся спрос на услуги связи, которому не успевает соответствовать инфраструктура.
Операторы вынуждены активно инвестировать в развитие сетей.
В тарифное планирование закладываются экономические и налоговые изменения, инфляционные ожидания и другие драйверы.
«Мы рассматриваем возможность корректировки тарифных планов, ориентироваться стоит примерно на 15–20%», — подчеркнул Бабичев.
