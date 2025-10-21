18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.10.2025, 11:38

Токаев открыл новый автомобильный завод KIA Qazaqstan в Костанайской области

Новости Казахстана 0 593

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телемоста официально запустил новый автомобильный завод KIA Qazaqstan, расположенный в индустриальной зоне Костаная. Мероприятие стало важной вехой для отечественной автомобильной промышленности и экономики региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

© Photo : Акорда
© Photo : Акорда

История проекта и сотрудничество с KIA

Глава государства напомнил, что два года назад, во время визита в Костанай, было запущено производство моделей KIA Sportage. Сегодня, в рамках соглашения с корпорацией KIA Motors, стартует полноценное предприятие.

Токаев отметил, что на данный момент в Казахстане успешно работают более 800 корейских компаний, что подчеркивает устойчивое и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Значение для автомобильной отрасли Казахстана

«Автомобилестроение является одним из ключевых направлений нашего взаимовыгодного взаимодействия, и открытие этого уникального завода служит наглядным подтверждением. KIA входит в десятку крупнейших мировых автопроизводителей и является одной из трех самых популярных марок среди казахстанцев», — подчеркнул президент.

Новый завод ориентирован на локализацию производства, что позволит существенно увеличить долю казахстанских компонентов в выпускаемых автомобилях. Для подготовки квалифицированных специалистов KIA планирует открыть корпоративный учебный центр.

Создание рабочих мест и развитие промышленного кластера

Президент обратил внимание, что каждое рабочее место на заводе создает дополнительно пять-шесть вакансий в логистике, сервисной сфере и инфраструктуре.

«Это не просто линейное расширение, а большой шаг к формированию промышленного кластера, где малый и средний бизнес получат реальные возможности для стабильного развития», — заявил Токаев.

По его словам, такой комплексный подход усилит индустриальный потенциал не только Костанайской области, но и всей страны.

Инвестиции и экономический эффект

В 2024 году в машиностроительную отрасль Казахстана было привлечено более 290 миллиардов тенге (538,9 млн долларов), что в 2,5 раза превышает показатели 2023 года.

«Позитивная тенденция сохраняется: с начала 2025 года в отрасль уже вложено 178 миллиардов тенге. Инвесторы проявляют большой интерес к Казахстану. Благодаря масштабным мерам достигнуты значительные успехи: в прошлом году произведено более 145 тысяч автомобилей», — отметил Токаев.

Планы по лизингу и экономической поддержке

Президент сообщил, что казахстанцы получат возможность приобретать автомобили в лизинг. Правительству поручено разработать конкретные меры по стабилизации экономической ситуации, уже приняты важные решения для поддержки рынка.

Технические характеристики завода

  • Дата решения о строительстве: 2023 год

  • Площадь: 62,95 гектара

  • Производственная мощность: 70 тысяч автомобилей в год

  • Объем инвестиций: 131,5 миллиарда тенге (244,4 млн долларов)

  • Создано рабочих мест: 1 500

  • Рынки сбыта: Казахстан, страны Центральной Азии, страны ЕАЭС

Новый завод KIA Qazaqstan становится важным элементом индустриальной инфраструктуры страны и задает высокий стандарт развития отечественного автомобилестроения.

3
1
0
