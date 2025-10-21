Мораторий на ГСМ: сколько продлится заморозка цен на топливо в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Вопросы регулирования цен на топливо остаются одной из ключевых тем для казахстанских автомобилистов. На днях глава Министерства энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал действующий мораторий на повышение цен на ГСМ и рассказал, как долго он будет действовать, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Что такое мораторий и зачем он введен

Министр пояснил, что мораторий — это временное приостановление роста цен на горюче-смазочные материалы. Он не привязан к конкретной дате окончания, а действует столько, сколько потребуется для стабилизации рынка и снижения инфляционного давления.

«Мораторий — это и есть приостановление. Сколько потребуется времени, столько он и будет действовать до установления нормального, комфортного уровня инфляции», — отметил Аккенженов.

Таким образом, цель меры — создать условия для нормализации ценовой ситуации без прямого вмешательства государства в рынок.

Роль государства в ценообразовании

Ранее Министерство энергетики устанавливало потолок цен на топливо через официальные указания, напрямую влияя на стоимость бензина и дизеля. Сейчас ситуация изменилась:

Государство не участвует в формировании цен на рынке напрямую.

Мораторий не является признанием ошибки, а лишь временой мерой для стабилизации экономики .

Основной приоритет — улучшение ситуации с инфляцией, а не контроль над каждой заправкой.

Министр подчеркнул, что такой подход позволяет рынку самостоятельно формировать цену топлива, в то время как государство обеспечивает только рамки безопасности для потребителей.

Что это значит для граждан

Для автолюбителей и владельцев бизнеса это означает: