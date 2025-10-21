Мораторий на ГСМ: сколько продлится заморозка цен на топливо в Казахстане

Вопросы регулирования цен на топливо остаются одной из ключевых тем для казахстанских автомобилистов. На днях глава Министерства энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал действующий мораторий на повышение цен на ГСМ и рассказал, как долго он будет действовать, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Министр пояснил, что мораторий — это временное приостановление роста цен на горюче-смазочные материалы. Он не привязан к конкретной дате окончания, а действует столько, сколько потребуется для стабилизации рынка и снижения инфляционного давления.
«Мораторий — это и есть приостановление. Сколько потребуется времени, столько он и будет действовать до установления нормального, комфортного уровня инфляции», — отметил Аккенженов.
Таким образом, цель меры — создать условия для нормализации ценовой ситуации без прямого вмешательства государства в рынок.
Ранее Министерство энергетики устанавливало потолок цен на топливо через официальные указания, напрямую влияя на стоимость бензина и дизеля. Сейчас ситуация изменилась:
Государство не участвует в формировании цен на рынке напрямую.
Мораторий не является признанием ошибки, а лишь временой мерой для стабилизации экономики.
Основной приоритет — улучшение ситуации с инфляцией, а не контроль над каждой заправкой.
Министр подчеркнул, что такой подход позволяет рынку самостоятельно формировать цену топлива, в то время как государство обеспечивает только рамки безопасности для потребителей.
Для автолюбителей и владельцев бизнеса это означает:
Пока действует мораторий, резкого роста цен на бензин и дизель ждать не стоит.
Сроки окончания меры зависят от экономической ситуации, и их нельзя точно прогнозировать.
В будущем, после стабилизации инфляции, рынок топлива будет работать по рыночным правилам, без вмешательства государства.
Комментарии0 комментарий(ев)