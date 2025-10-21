18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.12
627.02
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.10.2025, 12:16

Мораторий на ГСМ: сколько продлится заморозка цен на топливо в Казахстане

Новости Казахстана 0 397

Вопросы регулирования цен на топливо остаются одной из ключевых тем для казахстанских автомобилистов. На днях глава Министерства энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал действующий мораторий на повышение цен на ГСМ и рассказал, как долго он будет действовать, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: news.cision.com
Фото: news.cision.com

Что такое мораторий и зачем он введен

Министр пояснил, что мораторий — это временное приостановление роста цен на горюче-смазочные материалы. Он не привязан к конкретной дате окончания, а действует столько, сколько потребуется для стабилизации рынка и снижения инфляционного давления.

«Мораторий — это и есть приостановление. Сколько потребуется времени, столько он и будет действовать до установления нормального, комфортного уровня инфляции», — отметил Аккенженов.

Таким образом, цель меры — создать условия для нормализации ценовой ситуации без прямого вмешательства государства в рынок.

Роль государства в ценообразовании

Ранее Министерство энергетики устанавливало потолок цен на топливо через официальные указания, напрямую влияя на стоимость бензина и дизеля. Сейчас ситуация изменилась:

  • Государство не участвует в формировании цен на рынке напрямую.

  • Мораторий не является признанием ошибки, а лишь временой мерой для стабилизации экономики.

  • Основной приоритет — улучшение ситуации с инфляцией, а не контроль над каждой заправкой.

Министр подчеркнул, что такой подход позволяет рынку самостоятельно формировать цену топлива, в то время как государство обеспечивает только рамки безопасности для потребителей.

Что это значит для граждан

Для автолюбителей и владельцев бизнеса это означает:

  • Пока действует мораторий, резкого роста цен на бензин и дизель ждать не стоит.

  • Сроки окончания меры зависят от экономической ситуации, и их нельзя точно прогнозировать.

  • В будущем, после стабилизации инфляции, рынок топлива будет работать по рыночным правилам, без вмешательства государства.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь