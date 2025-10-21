Кредитная история: что нужно знать каждому казахстанцу

Қазақ тіліне аудару

Прежде чем выдать кредит, банки и микрофинансовые организации (МФО) оценивают платежеспособность клиента и потенциальные кредитные риски. Основой такой оценки служит кредитная история заемщика, формируемая с помощью скоринговых систем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortcom.kz

Кредитные бюро: где хранятся данные

В Казахстане информация о кредитах и финансовых обязательствах граждан хранится в кредитных бюро. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в стране работают два таких бюро:

АО "Государственное кредитное бюро" (ГКБ) – государственная структура, входящая в систему Национального банка. Все банки второго уровня, МФО, ломбарды, коммунальные службы, операторы связи, коллекторы и другие кредитные организации обязаны предоставлять сюда данные согласно закону.

ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ) – частная коммерческая компания. Передача информации в ПКБ осуществляется добровольно.

В кредитные бюро поступают сведения о кредитах, задолженностях, просрочках и других финансовых обязательствах граждан.

Формирование кредитной истории

Кредитные бюро сами не создают кредитные истории – это делают поставщики данных:

банки и МФО;

компании, предоставляющие товары и услуги в рассрочку или кредит;

другие организации, имеющие соглашение с бюро.

Все они отправляют данные о платежах и задолженностях в бюро, где формируется персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика.

Доступ к кредитной истории

Проверить свою кредитную историю и персональный кредитный рейтинг может любой потенциальный заемщик. По информации АРРФР:

Финансовые организации и другие учреждения получают доступ к кредитной истории только с письменного согласия клиента.

Рекомендуется проверять свою кредитную историю не реже одного раза в полгода, чтобы убедиться в корректности данных и обнаружить возможные кредиты, оформленные на ваше имя третьими лицами.

Регулярная проверка помогает контролировать информацию и своевременно выявлять ошибки или мошеннические действия.

Сроки хранения данных

Кредитное бюро хранит информацию о заемщике в течение пяти лет после получения последней информации о нем.

Срок исчисляется не с даты выдачи кредита , а с даты полного погашения долга или урегулирования спорных ситуаций.

Даже после закрытия просрочки информация о ней сохраняется и может влиять на решение банков и МФО при рассмотрении новых кредитов.

Как поддерживать хорошую кредитную репутацию

Чтобы сохранить высокий персональный кредитный рейтинг, казахстанцам рекомендуется:

Внимательно следить за своей кредитной историей;

Своевременно погашать все финансовые обязательства;

Регулярно проверять отчет в кредитных бюро.

Соблюдение этих правил помогает избежать неожиданных отказов в кредитах и сохранить положительную финансовую репутацию.