В Казахстане сняли на видео мужчину в полицейской форме в невменяемом состоянии

В Алматы появилось видео, на котором запечатлён мужчина в полицейской форме, находящийся в состоянии явного алкогольного опьянения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Согласно описанию к видео, мужчина пытался справить нужду на улице, находясь среди людей. На кадрах видно, как он сначала лежит на капоте автомобиля, а затем с трудом забирается на переднее пассажирское сиденье.

Департамент полиции инициировал служебное расследование

Пресс-служба Департамента полиции Алматы сообщила, что по данному инциденту назначено служебное расследование.

«В настоящее время устанавливаются личность мужчины, запечатленного на видео, и его возможная причастность к правоохранительным органам. Обстоятельства происшествия тщательно проверяются. В случае подтверждения информации виновное лицо будет привлечено к строгой ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел», – отметили в ДП Алматы.

Реакция общества и последствия

Инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях. Пользователи отмечают, что подобное поведение недопустимо для сотрудника полиции, независимо от обстоятельств.

Служебное расследование определит, находился ли мужчина действительно на службе, или это был случай использования формы вне служебного времени. От итогов проверки зависит дальнейшая судьба фигуранта.