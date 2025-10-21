18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.12
627.02
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.10.2025, 17:21

Казахстан запускает проект будущего: дроны станут глазами государства

Новости Казахстана 0 399

В Казахстане готовятся объединить беспилотные летательные аппараты в единую инфраструктуру. Как сообщили в «Казахтелекоме», в стране прорабатывается масштабный проект, направленный на развитие дронов в сферах промышленного мониторинга, энергетики, экологического контроля и обеспечения безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Проект реализуется по сервисной модели: государственные органы смогут получать дроны и дрон-порты в аренду, не занимаясь их обслуживанием. Национальная компания будет отвечать за техническое оснащение, пилотирование и правовую сторону полётов.

Международное сотрудничество и акцент на отечественное производство

В «Казахтелекоме» отметили, что не ограничиваются конкретной страной-производителем — приоритетом является сама технология. При этом рассматриваются возможности для партнёрства с казахстанскими разработчиками беспилотников. Это позволит снизить зависимость от импортных решений и сформировать новые инженерные компетенции внутри страны.

Пилотные проекты и планы на 2026 год

На данный момент проект находится на стадии реализации и тестирования по запросам государственных заказчиков. В следующем году планируется внедрение нейросетей, которые будут анализировать и обрабатывать данные, получаемые с дронов, повышая эффективность мониторинга и точность информации.

Финансирование проекта осуществляется из собственных средств «Казахтелекома», без привлечения внешних инвестиций.

Эффективность и экономия для государства

Ожидается, что создание единой дроновой инфраструктуры сократит операционные издержки и повысит эффективность производственных процессов в различных отраслях. Кроме того, использование беспилотников позволит быстрее реагировать на нарушения и минимизировать человеческий фактор.

Практическое применение: контроль за свалками и вывозом грунта

Один из пилотных кейсов реализуется совместно с акиматом района Нұра в Астане. С помощью дронов ведётся экологический мониторинг, выявляются случаи кражи плодородной почвы и образования незаконных свалок. Благодаря проекту уже выявлено более 20 нарушений: самосвалы, причастные к вывозу грунта, были помещены на штрафстоянку, а к нарушителям применены административные меры.

Дроны — новая ступень цифровизации Казахстана

Проект по созданию национальной инфраструктуры дронов станет частью цифровой трансформации Казахстана. Он позволит объединить инновационные технологии с практическими задачами в сфере экологии, безопасности и государственного управления.

2
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь