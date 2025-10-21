Казахстан запускает проект будущего: дроны станут глазами государства

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане готовятся объединить беспилотные летательные аппараты в единую инфраструктуру. Как сообщили в «Казахтелекоме», в стране прорабатывается масштабный проект, направленный на развитие дронов в сферах промышленного мониторинга, энергетики, экологического контроля и обеспечения безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: YouTube

Проект реализуется по сервисной модели: государственные органы смогут получать дроны и дрон-порты в аренду, не занимаясь их обслуживанием. Национальная компания будет отвечать за техническое оснащение, пилотирование и правовую сторону полётов.

Международное сотрудничество и акцент на отечественное производство

В «Казахтелекоме» отметили, что не ограничиваются конкретной страной-производителем — приоритетом является сама технология. При этом рассматриваются возможности для партнёрства с казахстанскими разработчиками беспилотников. Это позволит снизить зависимость от импортных решений и сформировать новые инженерные компетенции внутри страны.

Пилотные проекты и планы на 2026 год

На данный момент проект находится на стадии реализации и тестирования по запросам государственных заказчиков. В следующем году планируется внедрение нейросетей, которые будут анализировать и обрабатывать данные, получаемые с дронов, повышая эффективность мониторинга и точность информации.

Финансирование проекта осуществляется из собственных средств «Казахтелекома», без привлечения внешних инвестиций.

Эффективность и экономия для государства

Ожидается, что создание единой дроновой инфраструктуры сократит операционные издержки и повысит эффективность производственных процессов в различных отраслях. Кроме того, использование беспилотников позволит быстрее реагировать на нарушения и минимизировать человеческий фактор.

Практическое применение: контроль за свалками и вывозом грунта

Один из пилотных кейсов реализуется совместно с акиматом района Нұра в Астане. С помощью дронов ведётся экологический мониторинг, выявляются случаи кражи плодородной почвы и образования незаконных свалок. Благодаря проекту уже выявлено более 20 нарушений: самосвалы, причастные к вывозу грунта, были помещены на штрафстоянку, а к нарушителям применены административные меры.

Дроны — новая ступень цифровизации Казахстана

Проект по созданию национальной инфраструктуры дронов станет частью цифровой трансформации Казахстана. Он позволит объединить инновационные технологии с практическими задачами в сфере экологии, безопасности и государственного управления.