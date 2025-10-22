Казахстанцев предупредили о наказании за пересылку поддельных видео с политиками и артистами

Қазақ тіліне аудару

Казахстанцам может грозить ответственность за распространение видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Под прицелом — материалы, где фигурируют известные личности, включая политиков, артистов и госслужащих, сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией .

Фото: minsknews.by

Волна дипфейков после выхода Sora 2

После появления новой версии нейросети Sora 2 казахстанский интернет буквально наводнили фейковые видеоролики. В них «участвуют» известные политики, артисты и чиновники. Хотя на подобных видео стоит водяной знак приложения, многие пользователи принимают их за реальные и пересылают друзьям, не подозревая о возможных последствиях.

По данным Центра по борьбе с дезинформацией, именно массовое распространение таких AI-видео становится всё более опасным явлением, ведь ложные материалы могут подрывать репутацию людей и вызывать общественный резонанс.

Кто может понести наказание

В ведомстве подчеркнули: ответственность понесут не только авторы дипфейков, но и обычные пользователи, которые пересылают или публикуют подобные видео в мессенджерах и соцсетях.

Распространение фальшивых роликов, даже без злого умысла, может трактоваться как нарушение закона, если оно затрагивает права и интересы других граждан.

Что грозит за пересылку дипфейков

Казахстанцам напомнили, что за использование изображений реальных людей в поддельных видео без их согласия или за распространение ложной информации предусмотрена ответственность по нескольким статьям законодательства:

Закон «О защите персональных данных» — если изображение человека используется без его разрешения.

Уголовный кодекс РК — за клевету, распространение заведомо ложной информации, разжигание розни и вмешательство в частную жизнь.

Гражданский кодекс РК — за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию.

Почему это важно

Эксперты предупреждают, что развитие нейросетей позволяет создавать реалистичные дипфейки, отличить которые от оригинала становится всё сложнее. Подобные видео могут использоваться для манипуляций, шантажа или дискредитации.

Поэтому юристы советуют казахстанцам проверять достоверность источников, не пересылать сомнительные материалы и помнить, что даже простая пересылка может повлечь реальные юридические последствия.