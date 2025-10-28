В Казахстане введут оплату за использование ливневой канализации: кто и сколько заплатит

Министерство промышленности Казахстана предложило установить тарифы на услуги по отводу и очистке дождевых и дренажных вод через ливневую канализацию. Соответствующий проект методики расчета опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Разработанная Методика расчета стоимости услуг определяет порядок установления тарифов на отведение и очистку различных видов вод, включая:
дождевые и талые;
инфильтрационные (просачивающиеся в грунт);
поливомоечные;
дренажные стоки, формирующиеся на территориях населенных пунктов и промышленных предприятий.
Расчеты будут проводиться на основе фактических данных о количестве осадков, площади водосбора, коэффициента стока и ряда технических параметров, отражающих особенности конкретной системы ливневой канализации.
Платежи за новые услуги коснутся юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих собственные системы ливневой канализации, которые подключены к централизованным сетям. Именно они будут обязаны оплачивать услуги по отводу и очистке стоков.
Таким образом, предприятия, расположенные в пределах городов и промышленных зон, будут участвовать в финансировании содержания и обслуживания ливневых систем.
По расчетам министерства, внедрение методики позволит:
снизить риски подтоплений в населенных пунктах;
обеспечить более эффективный отвод талых и дождевых вод;
стимулировать строительство и развитие ливневых сетей;
внедрить прозрачный механизм формирования тарифов.
Кроме того, документ предусматривает экономически обоснованное распределение расходов — платить будут организации, чья деятельность приводит к образованию поверхностных водных стоков.
Проект методики размещен на платформе «Открытые НПА» и будет доступен для публичного обсуждения до 11 ноября 2025 года.
После рассмотрения предложений от граждан и бизнеса документ может быть утвержден и введен в действие в установленном порядке.
