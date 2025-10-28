В Казахстане введут оплату за использование ливневой канализации: кто и сколько заплатит

Қазақ тіліне аудару

Министерство промышленности Казахстана предложило установить тарифы на услуги по отводу и очистке дождевых и дренажных вод через ливневую канализацию. Соответствующий проект методики расчета опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: 59.ru

Что предлагает министерство

Разработанная Методика расчета стоимости услуг определяет порядок установления тарифов на отведение и очистку различных видов вод, включая:

дождевые и талые;

инфильтрационные (просачивающиеся в грунт);

поливомоечные;

дренажные стоки, формирующиеся на территориях населенных пунктов и промышленных предприятий.

Расчеты будут проводиться на основе фактических данных о количестве осадков, площади водосбора, коэффициента стока и ряда технических параметров, отражающих особенности конкретной системы ливневой канализации.

Кто будет платить

Платежи за новые услуги коснутся юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих собственные системы ливневой канализации, которые подключены к централизованным сетям. Именно они будут обязаны оплачивать услуги по отводу и очистке стоков.

Таким образом, предприятия, расположенные в пределах городов и промышленных зон, будут участвовать в финансировании содержания и обслуживания ливневых систем.

Ожидаемый эффект

По расчетам министерства, внедрение методики позволит:

снизить риски подтоплений в населенных пунктах;

обеспечить более эффективный отвод талых и дождевых вод ;

стимулировать строительство и развитие ливневых сетей ;

внедрить прозрачный механизм формирования тарифов.

Кроме того, документ предусматривает экономически обоснованное распределение расходов — платить будут организации, чья деятельность приводит к образованию поверхностных водных стоков.

Общественное обсуждение

Проект методики размещен на платформе «Открытые НПА» и будет доступен для публичного обсуждения до 11 ноября 2025 года.

После рассмотрения предложений от граждан и бизнеса документ может быть утвержден и введен в действие в установленном порядке.