29.10.2025, 07:57

В Казахстане с 1 ноября вступает в силу новая методика расчета воды: кто и за что будет платить

Новости Казахстана 0 636

С 1 ноября в Казахстане вступает в силу обновленная методика расчета объема услуг по водоснабжению и водоотведению. Несмотря на это, власти страны заверили, что изменения не приведут к росту тарифов и не потребуют дополнительных платежей от населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Зачем нужна новая методика

Министерство промышленности и строительства РК пояснило, что документ разработан для установления единых правил определения объема воды, подаваемой и отводимой водоканалами.

"Методика не вводит новых платежей и не увеличивает стоимость услуг. Оплата, как и прежде, производится по показаниям приборов учета, установленных на границе ответственности. Где счетчиков нет – применяется утвержденная норма потребления, устанавливаемая акиматами", – отметили в министерстве.

Таким образом, принцип оплаты остается прежним: по счетчикам там, где они установлены, и по норме потребления в домах без приборов учета.

Порядок расчета для многоквартирных домов

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керемкулов уточнил:

  • Жильцы с индивидуальными счетчиками платят только за свое фактическое потребление.

  • Жильцы без счетчиков оплачивают воду по установленной норме потребления.

  • Разница между общедомовыми и индивидуальными приборами учета относится к общедомовым нуждам, а не является штрафом или ошибкой расчетов.

"Никаких скрытых начислений не будет", – подчеркнул он.

Прозрачность и единообразие расчетов

В министерстве добавили, что новая методика закрепляет существующую практику и делает систему расчетов более прозрачной.

Главная цель документа – обеспечить единый подход для всех регионов страны, исключив неоднозначности в расчетах и сделав учет воды более понятным для населения.

0
1
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
В общем, теперь по всей воде будут добавлять ОДН? Так я поняла? Как в оплате за электроэнергию? Ну, и как же оплата не повысится? Конечно платить больше будем. За воду, что с гнилых труб в подвал течет, за чужое воровство и т.д. и т.п.
29.10.2025, 04:57
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

