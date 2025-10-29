В Казахстане с 1 ноября вступает в силу новая методика расчета воды: кто и за что будет платить

Қазақ тіліне аудару

С 1 ноября в Казахстане вступает в силу обновленная методика расчета объема услуг по водоснабжению и водоотведению. Несмотря на это, власти страны заверили, что изменения не приведут к росту тарифов и не потребуют дополнительных платежей от населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Зачем нужна новая методика

Министерство промышленности и строительства РК пояснило, что документ разработан для установления единых правил определения объема воды, подаваемой и отводимой водоканалами.

"Методика не вводит новых платежей и не увеличивает стоимость услуг. Оплата, как и прежде, производится по показаниям приборов учета, установленных на границе ответственности. Где счетчиков нет – применяется утвержденная норма потребления, устанавливаемая акиматами", – отметили в министерстве.

Таким образом, принцип оплаты остается прежним: по счетчикам там, где они установлены, и по норме потребления в домах без приборов учета.

Порядок расчета для многоквартирных домов

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керемкулов уточнил:

Жильцы с индивидуальными счетчиками платят только за свое фактическое потребление.

Жильцы без счетчиков оплачивают воду по установленной норме потребления.

Разница между общедомовыми и индивидуальными приборами учета относится к общедомовым нуждам, а не является штрафом или ошибкой расчетов.

"Никаких скрытых начислений не будет", – подчеркнул он.

Прозрачность и единообразие расчетов

В министерстве добавили, что новая методика закрепляет существующую практику и делает систему расчетов более прозрачной.

Главная цель документа – обеспечить единый подход для всех регионов страны, исключив неоднозначности в расчетах и сделав учет воды более понятным для населения.