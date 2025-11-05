18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.11.2025, 07:01

Брак онлайн в Казахстане — почему некоторым парам путь закрыт: ограничения и стоимость

Новости Казахстана 0 526

Подать заявление на регистрацию брака онлайн стало проще благодаря порталу egov.kz и приложению eGov Mobile. Однако не все казахстанцы могут воспользоваться этой услугой. Рассмотрим, кому доступна онлайн-регистрация брака, как проходит процесс и какие расходы она предполагает, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Как подать заявление на регистрацию брака онлайн

В Казахстане заявление на брак можно подать через:

  • портал egov.kz,

  • мобильное приложение eGov Mobile.

Стоимость услуги составляет 3 864 тенге. Онлайн-заявка позволяет значительно сэкономить время, так как исключает необходимость личного посещения регистрационного органа.

Процесс регистрации включает несколько этапов:

  1. Заполнение электронного заявления с личными данными.

  2. Указание ИИН будущего супруга/супруги и выбранного РАГСа.

  3. Определение, кто оплачивает государственную пошлину.

  4. Подписание заявления с помощью ЭЦП (электронной цифровой подписи) обеими сторонами в течение 48 часов.

  5. Получение уведомления с датой и местом регистрации брака.

Кому не доступна онлайн-регистрация брака

Онлайн-сервис имеет строгие ограничения:

  • регистрация возможна только для пар, вступающих в брак впервые;

  • оба супруга не должны иметь детей;

  • каждый из супругов старше 18 лет;

  • наличие ЭЦП и регистрация на портале egov.kz обязательны.

Если пара не соответствует хотя бы одному из условий, воспользоваться онлайн-сервисом не получится.

Пошаговое оформление заявления

  1. Заполнение данных
    После выбора услуги на портале или в приложении открывается электронная форма, где нужно перепроверить и указать личные сведения, данные будущего супруга и РАГС.

  2. Оплата государственной пошлины
    Оплата производится онлайн-переводом с любой банковской карты. Необходимо указать:

    • налоговый орган,

    • КНП 910 (Общий установленный порядок).

  3. Подписание заявления обеими сторонами
    Один из супругов подписывает заявление ЭЦП, затем документ направляется второй стороне для подтверждения. На это отводится 48 часов, после чего неподтвержденная заявка аннулируется.

Сроки подачи заявления

Заявку следует подать не позднее, чем за 15 календарных дней до планируемой даты регистрации брака. День подачи не учитывается в срок оказания услуги.

Что происходит после подачи заявления

  • При успешной обработке заявки пара получает уведомление с датой и местом регистрации.

  • В назначенный день оба супруга должны прийти в РАГС, взяв с собой:

    • удостоверения личности,

    • распечатанный электронный чек оплаты.

  • В случае отказа система уведомит о статусе заявки с пояснением причины.

Итог

Онлайн-регистрация брака в Казахстане — удобный и быстрый способ оформить отношения, но она доступна только ограниченному кругу граждан: впервые вступающим в брак, старше 18 лет, без детей и с ЭЦП. Процесс прост, требует электронной подписи, оплаты госпошлины и внимательного заполнения данных.

