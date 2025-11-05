Управлять счетами в разных банках через одно приложение смогут казахстанцы

Жители Казахстана получат возможность управлять счетами в различных банках через единое цифровое приложение. Об этом в мажилисе страны заявил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: medium.com

По словам Шолпанкулова, внедрение нового сервиса не приведет к автоматическому снижению комиссий за переводы между банками.

«Комиссия, используемая по переводу денежных средств между банками, скорее всего, не уменьшится. Однако мы готовы постоянно обсуждать этот вопрос с банками, и в случае повышения эффективности и снижения себестоимости предоставляемых услуг будем требовать от них снижение комиссии», — отметил он.

Таким образом, казахстанцы смогут пользоваться удобным сервисом, но стоимость межбанковских операций в ближайшее время останется прежней.

Дата запуска сервиса пока неизвестна

Точная дата введения нового приложения пока не объявлена. Спикер подчеркнул, что регулятор совместно с банками будет прорабатывать все детали функционала и условий использования.

Закон о прозрачности банковских услуг

Ранее мажилис одобрил закон, который направлен на повышение прозрачности деятельности банковских организаций. Согласно документу, финансовые учреждения обязаны предоставлять полную и понятную информацию о своих продуктах, включая:

процентные ставки;

сроки кредитования;

условия предоставления займов и кредитов.

Это позволит клиентам принимать более информированные финансовые решения и выбирать наиболее выгодные предложения на рынке.