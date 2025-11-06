18+
05.11.2025, 19:26

Казахстанцы получили доступ к российскому мессенджеру Max

Новости Казахстана 0 1 384

Российский мессенджер Max расширил географию своего присутствия, открыв доступ пользователям сразу в семи странах СНГ, включая Казахстан. Теперь жители этих стран могут не только отправлять сообщения, но и совершать голосовые звонки через платформу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Getty Images / SOPA Images/Thomas Fuller

В каких странах теперь работает Max

Как сообщили в пресс-службе мессенджера, новые пользователи получили возможность пользоваться приложением в следующих странах:

  • Казахстан

  • Азербайджан

  • Армения

  • Кыргызстан

  • Молдавия

  • Таджикистан

  • Узбекистан

Помимо них, Max продолжает активно функционировать в России и Беларуси.

Как зарегистрироваться в Max

Процедура подключения к мессенджеру максимально проста:

  1. Скачать приложение на мобильное устройство.

  2. Выбрать страну проживания.

  3. Ввести номер телефона для регистрации.

  4. Подтвердить регистрацию с помощью кода из SMS.

  5. Дать согласие на синхронизацию контактов для удобства общения.

Такой порядок действий позволяет быстро начать пользоваться всеми функциями мессенджера, включая переписку и звонки.

История и развитие проекта

Бета-версия Max была представлена широкой публике в марте 2025 года. За это время проект привлек внимание миллионов пользователей:

  • По данным компании, зарегистрировано уже более 50 миллионов человек.

  • Развитием мессенджера занимается российская компания VK, известная своими социальными платформами и сервисами.

Максимальная простота использования и доступность для жителей разных стран СНГ стали ключевыми факторами роста популярности Max.

Перспективы и планы

Эксперты отмечают, что выход на новые рынки СНГ может укрепить позиции Max среди конкурентов в регионе. С расширением функционала и улучшением интерфейса мессенджер стремится привлечь пользователей, которые ищут альтернативу уже существующим платформам.

