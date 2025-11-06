Казахстанцы получили доступ к российскому мессенджеру Max

Российский мессенджер Max расширил географию своего присутствия, открыв доступ пользователям сразу в семи странах СНГ, включая Казахстан. Теперь жители этих стран могут не только отправлять сообщения, но и совершать голосовые звонки через платформу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Getty Images / SOPA Images/Thomas Fuller

В каких странах теперь работает Max

Как сообщили в пресс-службе мессенджера, новые пользователи получили возможность пользоваться приложением в следующих странах:

Казахстан

Азербайджан

Армения

Кыргызстан

Молдавия

Таджикистан

Узбекистан

Помимо них, Max продолжает активно функционировать в России и Беларуси.

Как зарегистрироваться в Max

Процедура подключения к мессенджеру максимально проста:

Скачать приложение на мобильное устройство. Выбрать страну проживания. Ввести номер телефона для регистрации. Подтвердить регистрацию с помощью кода из SMS. Дать согласие на синхронизацию контактов для удобства общения.

Такой порядок действий позволяет быстро начать пользоваться всеми функциями мессенджера, включая переписку и звонки.

История и развитие проекта

Бета-версия Max была представлена широкой публике в марте 2025 года. За это время проект привлек внимание миллионов пользователей:

По данным компании, зарегистрировано уже более 50 миллионов человек .

Развитием мессенджера занимается российская компания VK, известная своими социальными платформами и сервисами.

Максимальная простота использования и доступность для жителей разных стран СНГ стали ключевыми факторами роста популярности Max.

Перспективы и планы

Эксперты отмечают, что выход на новые рынки СНГ может укрепить позиции Max среди конкурентов в регионе. С расширением функционала и улучшением интерфейса мессенджер стремится привлечь пользователей, которые ищут альтернативу уже существующим платформам.