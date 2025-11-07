«Я не хочу быть этим человеком»: 13 законных способов начать жизнь заново в Казахстане

Не нравится собственное имя или неблагозвучная фамилия — это может стать основанием для их смены. Однако одного желания недостаточно: для официального изменения имени нужны уважительные причины , закрепленные в законодательстве. Zakon.kz объясняет, в каких случаях это возможно и как действовать при отказе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Что считается «именем» по закону

Согласно пункту 1 статьи 15 Гражданского кодекса РК, имя гражданина включает имя, фамилию и, при желании, отчество.

Это не просто формальность: под своим именем человек осуществляет права и обязанности, а потому не может менять его произвольно.

Пункт 4 той же статьи уточняет, что перемена имени допускается только в порядке, установленном законом.

Законные основания для смены имени

Перечень уважительных причин содержит статья 257 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье». В нем — 13 законных оснований:

неблагозвучность имени, отчества или фамилии;

трудность произношения имени, отчества или фамилии;

желание супругов носить общую фамилию;

возврат добрачной фамилии после развода;

возвращение к добрачной фамилии, если при браке была взята фамилия супруга;

желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;

смена фамилии в случае смерти супруга;

желание носить общую с детьми фамилию после смерти супруга;

выбор имени и фамилии в соответствии с национальностью одного из родителей;

использование в жизни другого имени, отличного от официального;

фамилия по имени отца или деда по национальным традициям;

фамилия или отчество по имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

изменение имени, отчества и фамилии в связи с хирургическим изменением пола.

Когда имя в жизни не совпадает с документами

Бывает, что официальное имя не используется в быту. Например, родители дали ребенку редкое имя, но все с детства звали его иначе. Взрослый Варфоломей может оказаться Вадиком — и это тоже уважительная причина для официальной смены имени.

Также законодательство допускает анонимное использование имени или псевдонима.

Журналисты и творческие личности, согласно Закону «О масс-медиа» и Закону «Об авторском праве и смежных правах», вправе публиковать материалы под вымышленным именем. Если псевдоним стал фактическим и общеизвестным, это тоже может служить основанием для перемены имени в документах — достаточно подтвердить факт его использования.

Как быть с неблагозвучными фамилиями

Проблема в том, что официального списка непристойных или неблагозвучных фамилий в РК нет.

Цензура запрещена статьей 20 Конституции, поэтому оценка «неблагозвучности» субъективна. Одному человеку фамилия может показаться неприятной, другому — нет.

Чтобы обосновать такую причину, можно обратиться за лингвистической экспертизой.

Также при решении вопроса могут учитываться языковые обычаи и мнение носителей языка — это допустимо, так как, согласно пункту 4 статьи 3 ГК РК, обычаи могут применяться как источник права, если не противоречат закону.

Как подать заявление на смену имени

Процедура регулируется Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденными приказом Минюста №112 от 25 февраля 2015 года.

Основные шаги:

Личное обращение в органы регистрации (по достижении 16 лет). Указание в заявлении действующего и нового имени (фамилии), а также причины перемены. Предоставление документов, подтверждающих обоснованность причины.

Если заявление одобрено, гражданин должен в течение месяца обменять документы, удостоверяющие личность, после получения соответствующих свидетельств (п. 124 Правил).

Что делать при отказе

Если регистрирующий орган отказал в изменении имени, отчества или фамилии, решение можно оспорить в суде.

Об этом прямо сказано в статье 262 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье».

В суде пригодятся все собранные доказательства — экспертные заключения, свидетельские показания, публикации или другие подтверждения уважительности причины.

Главное

Сменить имя или фамилию в Казахстане возможно, но только при наличии законных оснований.

Если фамилия вызывает насмешки, имя сложно произнести или в жизни давно используется другое — всё это можно узаконить. Главное — обосновать свою позицию и пройти процедуру в установленном порядке.