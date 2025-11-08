Ошибки, из-за которых казахстанцы не могут продать квартиры даже по сниженной цене

Даже отличная квартира может «зависнуть» на рынке на месяцы, если подойти к продаже без стратегии. Рассмотрим ключевые факторы, которые влияют на скорость продажи, и шаги, которые помогут быстро найти покупателя, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: ru.pinterest.com

1. Определите реальную цену

Часто квартиры не продаются из-за завышенной стоимости. Продавцы оценивают жильё эмоционально: учитывают свои вложения в ремонт или оставляют «запас для торга».

Важно: рынок не учитывает эмоции. Цена должна соответствовать реальности и быть близкой к стоимости аналогичных объектов.

На Krisha.kz работает бесплатный сервис оценки квартир через приложение. Достаточно ввести параметры жилья — и искусственный интеллект предложит актуальную рыночную цену и покажет похожие объекты.

Совет эксперта:

Имран Османов, руководитель офлайн-продаж Krisha.kz: «Справедливая цена — та, на которую есть спрос. Пик интереса приходится на первую неделю. Если звонков нет — значит, цена завышена. За первый месяц квартира либо продаётся, либо надолго зависает».

Практический лайфхак: небольшое снижение цены на 3–5% может увеличить количество звонков на 7–10%. Это не уступка, а инструмент корректировки цены под рынок.

2. Качественные фотографии — залог интереса

Покупатель видит объявление через фотографии, и именно они формируют первое впечатление о квартире.

Советы по съёмке:

Уберите личные вещи и лишний хлам.

Фотографируйте днём при хорошем освещении.

Снимайте под углом и по диагонали, чтобы визуально расширить пространство.

Добавьте снимки фасада, подъезда, двора и вида из окна — это повышает ценность квартиры в глазах покупателей.

Хорошие фотографии способны обеспечить до 80% успеха объявления.

3. Сделайте объявление живым и информативным

Простые шаблонные описания не привлекают внимание. Детализированные объявления вызывают доверие и повышают шансы на просмотры и звонки.

Пример:

«Чистая квартира, исправная сантехника, остаётся встроенная мебель. Во дворе — парковка, рядом школа и детский сад».

Совет: используйте инструменты продвижения на порталах: продление на неделю, размещение в разделе «Горячие», ТОП или отметка «Срочно, торг».

4. Не игнорируйте ипотечных покупателей

Около трети сделок в Казахстане проходят через ипотеку. Если ограничивать круг покупателей только наличными, можно надолго затормозить продажу.

Укажите в объявлении, что квартира подходит для ипотеки, если документы в порядке. Это увеличит количество реальных покупателей.

5. Быстро отвечайте на звонки

Пропущенный звонок — это упущенный потенциальный клиент. Особенно важны первые дни после публикации объявления.

Совет: если не можете ответить сразу, перезвоните в ближайшее время. Быстрый отклик повышает вероятность сделки не меньше, чем адекватная цена.

6. Подготовьте квартиру и документы

Для успешной продажи важно, чтобы квартира выглядела опрятно, а документы были в порядке.

Что проверить:

Удостоверение личности и правоустанавливающие документы.

Технический паспорт.

Срок действия документов, наличие ошибок или неточностей.

Если документы требуют корректировки или обновления, лучше сделать это заранее, чтобы избежать задержек при сделке.

7. Обратитесь к профессиональному агенту

Если нет времени или опыта заниматься продажей самостоятельно, стоит доверить процесс проверенному агенту. Профессионалы помогут:

Правильно оценить квартиру.

Сделать качественные фотографии и объявление.

Организовать показы и сопровождение сделки.

Вывод: быстрая продажа квартиры зависит от сочетания реальной цены, качественной подачи и оперативного взаимодействия с потенциальными покупателями. Следуя этим шагам, вы существенно повышаете шансы на успех.

