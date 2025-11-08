Ошибки, из-за которых казахстанцы не могут продать квартиры даже по сниженной цене

Даже отличная квартира может «зависнуть» на рынке на месяцы, если подойти к продаже без стратегии. Рассмотрим ключевые факторы, которые влияют на скорость продажи, и шаги, которые помогут быстро найти покупателя, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Часто квартиры не продаются из-за завышенной стоимости. Продавцы оценивают жильё эмоционально: учитывают свои вложения в ремонт или оставляют «запас для торга».
Важно: рынок не учитывает эмоции. Цена должна соответствовать реальности и быть близкой к стоимости аналогичных объектов.
На Krisha.kz работает бесплатный сервис оценки квартир через приложение. Достаточно ввести параметры жилья — и искусственный интеллект предложит актуальную рыночную цену и покажет похожие объекты.
Совет эксперта:
Имран Османов, руководитель офлайн-продаж Krisha.kz:
«Справедливая цена — та, на которую есть спрос. Пик интереса приходится на первую неделю. Если звонков нет — значит, цена завышена. За первый месяц квартира либо продаётся, либо надолго зависает».
Практический лайфхак: небольшое снижение цены на 3–5% может увеличить количество звонков на 7–10%. Это не уступка, а инструмент корректировки цены под рынок.
Покупатель видит объявление через фотографии, и именно они формируют первое впечатление о квартире.
Советы по съёмке:
Уберите личные вещи и лишний хлам.
Фотографируйте днём при хорошем освещении.
Снимайте под углом и по диагонали, чтобы визуально расширить пространство.
Добавьте снимки фасада, подъезда, двора и вида из окна — это повышает ценность квартиры в глазах покупателей.
Хорошие фотографии способны обеспечить до 80% успеха объявления.
Простые шаблонные описания не привлекают внимание. Детализированные объявления вызывают доверие и повышают шансы на просмотры и звонки.
Пример:
«Чистая квартира, исправная сантехника, остаётся встроенная мебель. Во дворе — парковка, рядом школа и детский сад».
Совет: используйте инструменты продвижения на порталах: продление на неделю, размещение в разделе «Горячие», ТОП или отметка «Срочно, торг».
Около трети сделок в Казахстане проходят через ипотеку. Если ограничивать круг покупателей только наличными, можно надолго затормозить продажу.
Укажите в объявлении, что квартира подходит для ипотеки, если документы в порядке. Это увеличит количество реальных покупателей.
Пропущенный звонок — это упущенный потенциальный клиент. Особенно важны первые дни после публикации объявления.
Совет: если не можете ответить сразу, перезвоните в ближайшее время. Быстрый отклик повышает вероятность сделки не меньше, чем адекватная цена.
Для успешной продажи важно, чтобы квартира выглядела опрятно, а документы были в порядке.
Что проверить:
Удостоверение личности и правоустанавливающие документы.
Технический паспорт.
Срок действия документов, наличие ошибок или неточностей.
Если документы требуют корректировки или обновления, лучше сделать это заранее, чтобы избежать задержек при сделке.
Если нет времени или опыта заниматься продажей самостоятельно, стоит доверить процесс проверенному агенту. Профессионалы помогут:
Правильно оценить квартиру.
Сделать качественные фотографии и объявление.
Организовать показы и сопровождение сделки.
Вывод: быстрая продажа квартиры зависит от сочетания реальной цены, качественной подачи и оперативного взаимодействия с потенциальными покупателями. Следуя этим шагам, вы существенно повышаете шансы на успех.
Если хотите, я могу сделать ещё более «журналистский» вариант с интригующими подзаголовками, чтобы текст выглядел как готовая статья для портала недвижимости. Это привлечёт больше читателей и удержит внимание.
Комментарии0 комментарий(ев)