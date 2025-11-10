18+
10.11.2025, 18:21

Экологическая катастрофа XXI века: 64 квадратных километра нефти и смерть в воде - Каспий кричит о помощи

Новости Казахстана 0 734

Каспийское море, некогда жемчужина региона и крупнейшее замкнутое водное озеро планеты, стремительно уходит. Экологи бьют тревогу: уровень воды падает, загрязнение растет, а каспийские тюлени гибнут массово. Специалисты предупреждают — если ничего не менять, через несколько лет последствия станут необратимыми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: fi.pinterest.com
Фото: fi.pinterest.com

Вода уходит на глазах: Казахстан теряет Каспий

Пятисторонний региональный водоём — Казахстан, Россия, Азербайджан, Туркменистан и Иран — сталкивается с катастрофической нехваткой воды. Основной источник — река Волга — почти иссяк.

  • Климатический фактор: меньше дождей, больше жары;

  • Гидроузлы и плотины: перекрывают естественный приток;

  • Интенсивное использование: вода забирается для сельского хозяйства и промышленности.

Местные жители видят, как море буквально отступает: десятилетие назад вода доходила почти до поселка, сейчас до берега сотни метров. Рыбаки бьют тревогу — улов падает, молодые осетры исчезают.

Каспий как ловушка для нефти: загрязнение на максимуме

«Каспий стал гигантской ловушкой для отходов», — предупреждает Вадим Ни, основатель Save The Caspian Sea.

  • Нефтяные пятна и промышленные отходы оседают на дне;

  • Сточные воды остаются в замкнутом водоёме;

  • Нарушения со стороны судов продолжаются, несмотря на запреты.

Спутники Sentinel-1A и Sentinel-1C с мая по июнь 2025 года зафиксировали 40 нефтяных пятен общей площадью 64 кв. км — от казахстанского до российского сектора. Департамент экологии Мангистауской области подтверждает — часть загрязнений связана с судами, нарушающими правила утилизации сточных вод.

Тюлени гибнут первыми: трагедия на побережье

Биоразнообразие страдает быстрее всего. Каспийские тюлени становятся первыми жертвами экологической катастрофы:

  • Три года назад казахстанские и российские побережья потеряли 4,5 тысячи тюленей;

  • Сегодня на острове Кулалы найдено 71 погибшее животное, а в Тупкараганском районе — 112.

Экологи фиксируют продолжающееся ухудшение качества воды. Если тенденция сохранится, через 10–15 лет экосистема Каспия может пострадать безвозвратно.

Страны региона в тупике: меры остаются на бумаге

Несмотря на постоянные обсуждения, пятистороннее сотрудничество не обеспечивает реальных действий:

  • Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан не согласовали единый механизм ограничения сбросов и восстановления экосистем;

  • Международные инициативы, вроде Save The Caspian Sea, пока остаются точечными и не регулируются жёстко.

Эксперты предупреждают: без международной координации Каспий будет продолжать «умирать», а социально-экономические последствия ударят по прибрежным городам и рыболовству.

Итоги: время для действий почти вышло

Каспийское море — стратегический ресурс для пяти стран. Его деградация несет угрозу экологии, экономике и жизни людей. Если не принять срочные меры, через несколько лет последствия будут необратимыми:

  • исчезновение рыбы и тюленей;

  • разрушение прибрежных экосистем;

  • экологическая катастрофа, которую будет невозможно остановить.

Сейчас каждая страна региона стоит перед выбором: действовать сообща или наблюдать, как умирает Каспий.

