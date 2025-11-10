Экологическая катастрофа XXI века: 64 квадратных километра нефти и смерть в воде - Каспий кричит о помощи

Каспийское море, некогда жемчужина региона и крупнейшее замкнутое водное озеро планеты, стремительно уходит. Экологи бьют тревогу: уровень воды падает, загрязнение растет, а каспийские тюлени гибнут массово. Специалисты предупреждают — если ничего не менять, через несколько лет последствия станут необратимыми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Пятисторонний региональный водоём — Казахстан, Россия, Азербайджан, Туркменистан и Иран — сталкивается с катастрофической нехваткой воды. Основной источник — река Волга — почти иссяк.
Климатический фактор: меньше дождей, больше жары;
Гидроузлы и плотины: перекрывают естественный приток;
Интенсивное использование: вода забирается для сельского хозяйства и промышленности.
Местные жители видят, как море буквально отступает: десятилетие назад вода доходила почти до поселка, сейчас до берега сотни метров. Рыбаки бьют тревогу — улов падает, молодые осетры исчезают.
«Каспий стал гигантской ловушкой для отходов», — предупреждает Вадим Ни, основатель Save The Caspian Sea.
Нефтяные пятна и промышленные отходы оседают на дне;
Сточные воды остаются в замкнутом водоёме;
Нарушения со стороны судов продолжаются, несмотря на запреты.
Спутники Sentinel-1A и Sentinel-1C с мая по июнь 2025 года зафиксировали 40 нефтяных пятен общей площадью 64 кв. км — от казахстанского до российского сектора. Департамент экологии Мангистауской области подтверждает — часть загрязнений связана с судами, нарушающими правила утилизации сточных вод.
Биоразнообразие страдает быстрее всего. Каспийские тюлени становятся первыми жертвами экологической катастрофы:
Три года назад казахстанские и российские побережья потеряли 4,5 тысячи тюленей;
Сегодня на острове Кулалы найдено 71 погибшее животное, а в Тупкараганском районе — 112.
Экологи фиксируют продолжающееся ухудшение качества воды. Если тенденция сохранится, через 10–15 лет экосистема Каспия может пострадать безвозвратно.
Несмотря на постоянные обсуждения, пятистороннее сотрудничество не обеспечивает реальных действий:
Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан не согласовали единый механизм ограничения сбросов и восстановления экосистем;
Международные инициативы, вроде Save The Caspian Sea, пока остаются точечными и не регулируются жёстко.
Эксперты предупреждают: без международной координации Каспий будет продолжать «умирать», а социально-экономические последствия ударят по прибрежным городам и рыболовству.
Каспийское море — стратегический ресурс для пяти стран. Его деградация несет угрозу экологии, экономике и жизни людей. Если не принять срочные меры, через несколько лет последствия будут необратимыми:
исчезновение рыбы и тюленей;
разрушение прибрежных экосистем;
экологическая катастрофа, которую будет невозможно остановить.
Сейчас каждая страна региона стоит перед выбором: действовать сообща или наблюдать, как умирает Каспий.
