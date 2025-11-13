18+
13.11.2025, 15:33

Kaspi.kz подключился к единому QR в рамках целевой модели

Новости Казахстана 0 888

Kaspi.kz подписал договор с Национальной платежной корпорацией Национального Банка РК о подключении к единому QR в рамках целевой модели.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

Весь этот год мы активно работали совместно с Национальным банком, особенно в части обеспечения безопасности операций. Подключение к системе единого QR — важный шаг к созданию широкой, современной и безопасной платёжной инфраструктуры в Казахстане. У наших любимых клиентов в ближайшее время появится возможность оплачивать через QR код любого банка.

Платежи по единому QR будут проходить через центральную инфраструктуру Нацбанка, к которой все банки подключаются на равных условиях. Целевая модель обеспечивает наиболее высокий уровень защиты клиентов и компаний от рисков мошенничества.

10
1
1
Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь