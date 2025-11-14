Казахстан определил категории бизнеса, которые не смогут работать на упрощенке

Правительство Казахстана утвердило список видов деятельности, которые не смогут применять специальный налоговый режим (СНР) с 1 января 2026 года. Решение направлено на упорядочение налогообложения и ограничение использования упрощенной системы компаниями с высоким уровнем доходности или под строгим государственным регулированием, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
СНР позволяет малому и среднему бизнесу упрощать отчетность и снижать налоговую нагрузку. Однако некоторые сферы деятельности обладают высокой маржинальностью или находятся под строгим контролем государства, что делает их участие в упрощенной системе неприемлемым.
Нацпалата предпринимателей «Атамекен» пояснила, что в утвержденный запретительный список вошли 44 основные категории, детализированные в 185 конкретных наименованиях ОКЭД.
В СНР не смогут работать компании, связанные с финансовыми услугами, включая:
Банки;
Ломбарды;
Страховые брокеры и агенты.
Эти сферы характеризуются высокой маржинальностью и регулируются государством, что требует применения стандартной системы налогообложения.
Запрет распространяется на:
Табачные изделия;
Алкоголь;
Бензин, дизельное топливо и мазут.
Исключение: розничная продажа сжиженного газа, которая продолжит работу в рамках СНР.
В список попали компании, оказывающие:
Консультационные и маркетинговые услуги;
Бухгалтерский учет и аудит;
Адвокатскую и нотариальную деятельность.
Причина — высокая стоимость услуг и потенциальная сложность контроля со стороны государства.
Под запрет попадают:
Проектирование и строительство жилых и нежилых зданий;
Продажа многоквартирных и жилых домов.
Цель — предотвратить использование упрощенной системы в высокорискованных и капиталоемких строительных проектах.
Исключение из СНР распространяется на:
Добычу всех видов полезных ископаемых, кроме старательской деятельности;
Деятельность, связанную с оборотом черных и цветных металлов.
Не смогут применять СНР компании, занимающиеся субарендой объектов торговых рынков и стационарных торговых точек категорий 1–3.
Разрешено: объекты категорий 4 и 5 с площадью менее 200 кв. м (мини-маркеты и магазины у дома).
Предпринимателям, чья деятельность попала в запретительный список, в «Атамекене» советуют:
Заранее подготовиться к переходу на общеустановленный режим налогообложения;
Учесть ставку НДС в 16% и порог в 20 тыс. МРП;
Провести аудит компании, чтобы смена налогового режима прошла без штрафов и проблем с контролирующими органами.
Все остальные виды деятельности смогут продолжить работу на упрощенной системе. В то же время в «Атамекене» напоминают, что даже при работе на СНР есть ограничения по вычетам, особенно касающиеся сделок, отражаемых в упрощенной декларации.
