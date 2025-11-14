Казахстан определил категории бизнеса, которые не смогут работать на упрощенке

Правительство Казахстана утвердило список видов деятельности, которые не смогут применять специальный налоговый режим (СНР) с 1 января 2026 года. Решение направлено на упорядочение налогообложения и ограничение использования упрощенной системы компаниями с высоким уровнем доходности или под строгим государственным регулированием, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Что такое специальный налоговый режим (СНР)

СНР позволяет малому и среднему бизнесу упрощать отчетность и снижать налоговую нагрузку. Однако некоторые сферы деятельности обладают высокой маржинальностью или находятся под строгим контролем государства, что делает их участие в упрощенной системе неприемлемым.

Нацпалата предпринимателей «Атамекен» пояснила, что в утвержденный запретительный список вошли 44 основные категории, детализированные в 185 конкретных наименованиях ОКЭД.

Основные отрасли, исключенные из упрощенного режима

1. Финансовый сектор и посредническая деятельность

В СНР не смогут работать компании, связанные с финансовыми услугами, включая:

Банки;

Ломбарды;

Страховые брокеры и агенты.

Эти сферы характеризуются высокой маржинальностью и регулируются государством, что требует применения стандартной системы налогообложения.

2. Производство и оптовая реализация подакцизной продукции

Запрет распространяется на:

Табачные изделия;

Алкоголь;

Бензин, дизельное топливо и мазут.

Исключение: розничная продажа сжиженного газа, которая продолжит работу в рамках СНР.

3. Консультационные и профессиональные услуги

В список попали компании, оказывающие:

Консультационные и маркетинговые услуги;

Бухгалтерский учет и аудит;

Адвокатскую и нотариальную деятельность.

Причина — высокая стоимость услуг и потенциальная сложность контроля со стороны государства.

4. Строительство и продажа недвижимости

Под запрет попадают:

Проектирование и строительство жилых и нежилых зданий;

Продажа многоквартирных и жилых домов.

Цель — предотвратить использование упрощенной системы в высокорискованных и капиталоемких строительных проектах.

5. Добыча полезных ископаемых и оборот металлолома

Исключение из СНР распространяется на:

Добычу всех видов полезных ископаемых, кроме старательской деятельности;

Деятельность, связанную с оборотом черных и цветных металлов.

6. Субаренда объектов торговли

Не смогут применять СНР компании, занимающиеся субарендой объектов торговых рынков и стационарных торговых точек категорий 1–3.

Разрешено: объекты категорий 4 и 5 с площадью менее 200 кв. м (мини-маркеты и магазины у дома).

Рекомендации для бизнеса

Предпринимателям, чья деятельность попала в запретительный список, в «Атамекене» советуют:

Заранее подготовиться к переходу на общеустановленный режим налогообложения;

Учесть ставку НДС в 16% и порог в 20 тыс. МРП ;

Провести аудит компании, чтобы смена налогового режима прошла без штрафов и проблем с контролирующими органами.

Что останется в рамках СНР

Все остальные виды деятельности смогут продолжить работу на упрощенной системе. В то же время в «Атамекене» напоминают, что даже при работе на СНР есть ограничения по вычетам, особенно касающиеся сделок, отражаемых в упрощенной декларации.