Новый алгоритм записи на ПЭТ/КТ вводят в Казахстане

На базе Научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой создан Единый Республиканский Координационный Центр (ЕРКЦ) для повышения доступности пациентам дорогостоящих диагностических исследований – позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ). Об этом сообщает минздрав, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Центр управляет очередями, контролирует загрузку оборудования и помогает медицинским организациям рационально распределять потоки пациентов. Благодаря этому сокращается время ожидания и обеспечивается равный доступ к медицинской помощи для всех жителей страны.

Сегодня к системе подключены организации первичной медико-санитарной помощи, онкологические центры и 10 медицинских организаций, выполняющих ПЭТ/КТ-исследования по всей республике. Для эффективной работы были обучены 734 врачей, которые ежедневно помогают гражданам на местах, - сказано в официальном сообщении.

Как записаться на ПЭТ/КТ?

Вначале необходимо получить направление от лечащего врача.

Далее нужно позвонить в call-центр ЕРКЦ по номерам: +7 (702) 075-15-00 или +7 (7172) 69-55-00.

Оператор проверит ваше направление, найдет ближайшую клинику, где есть свободные места, и запишет вас на удобное время.

Пациенту больше не нужно самостоятельно искать, где пройти обследование – всё происходит через Единый центр.

Что такое ПЭТ/КТ?

ПЭТ/КТ – сложнейший вид обследования, который помогает на молекулярном уровне определить локализацию онкологического заболевании, объединяющий позитронно-эмиссионную (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ).

Благодаря этому врачи могут обнаружить патологические процессы на самых ранних стадиях их развития.

Бесплатная диагностика для всех

Исследование ПЭТ/КТ входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Каждый пациент с направлением от врача может пройти обследование полностью бесплатно, без финансовых затрат.