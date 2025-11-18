Массовая безработица в Казахстане: кого коснется кризис и волна увольнений

В Казахстане наблюдаются противоположные тенденции на рынке труда: в городах растет безработица, а в сельской местности – снижается. По данным III квартала 2025 года, численность нетрудоустроенного населения составила 448,5 тыс. человек , что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Общая картина: рост в городах и снижение в селах

В городах число безработных увеличилось на 2,7% и достигло 285,1 тыс. человек .

В сельской местности зафиксировано снижение на 4,4%, до 163,4 тыс. человек.

В целом по стране уровень безработицы зафиксирован на 4,6%, одинаково для городского и сельского населения. Среди мужчин показатель составил 4,1%, среди женщин – 5,1%.

Кто в группе риска: возраст и гендер

Наибольшая группа нетрудоустроенных – казахстанцы в возрасте 35-44 лет, их число достигло 151 тыс. человек (+1,4%).

Ситуация среди молодежи от 16 до 34 лет неравномерная:

16–24 года: 42,1 тыс. безработных (+7%)

25–28 лет: 22,5 тыс. (-18,4%)

29–34 года: 50,5 тыс. (-0,6%)

Это показывает, что наибольший рост наблюдается среди самых молодых и самых зрелых сотрудников, в то время как средняя возрастная группа (25–28 лет) демонстрирует значительное снижение безработицы.

Основные причины безработицы

Статистика III квартала 2025 года выявила несколько ключевых причин незанятости:

Увольнение по собственному желанию – 113,1 тыс. человек (+18,3%) Отсутствие возможности трудоустроиться – 111,2 тыс. (+16,8%) Занятие домашним хозяйством – 55,6 тыс. (+27,3%) Ликвидация компаний и сокращение штата – 30,9 тыс. (-19,7%) Без необходимости работать – 1,6 тыс. (-11,8%)

Таким образом, большая часть казахстанцев без работы оказалась не по причине закрытия предприятий, а из-за личного выбора или бытовых обстоятельств.

Длительность поиска работы

Среднее время активного поиска работы также показывает разные тенденции:

Менее месяца : 126,6 тыс. человек (-0,6%)

От 6 до 12 месяцев: 65,4 тыс. человек (увеличение в 1,7 раза)

Это указывает на растущую категорию людей, которые долго не могут найти подходящую работу.

Региональная карта безработицы

Наибольшее количество безработных зарегистрировано в крупных городах и областях:

Алматы – 51,8 тыс. (-0,2%)

Туркестанская область – 39,9 тыс. (-1,7%)

Алматинская область – 35,7 тыс. (+1%)

Высокий уровень безработицы отмечается в Мангистауской (5,1%), Павлодарской (5,1%) и Атырауской (4,9%) областях.

Среди молодежи лидируют:

Алматы – 4%

Астана – 3,9%

Итог

Несмотря на стабильный общий показатель безработицы, динамика по регионам, возрасту и причинам увольнения показывает сложную картину. Главные проблемы на рынке труда Казахстана – это личные увольнения, невозможность найти работу и увеличение числа тех, кто долго ищет работу.

Эти данные демонстрируют необходимость усиленной поддержки трудоустройства, особенно среди молодежи и жителей городов, а также актуализируют задачи по развитию новых рабочих мест и программ профессиональной подготовки.