Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.11.2025, 11:26

Массовое закрытие процедурных кабинетов в Казахстане: что происходит

Новости Казахстана

В Казахстане завершён первый этап больших проверок частных процедурных кабинетов. По данным Министерства здравоохранения, в ходе контрольных мероприятий выявлено более четырёх сотен объектов, работавших с нарушениями или вовсе без необходимых приложений к лицензиям. Сумма назначенных штрафов превысила 15 миллионов тенге, сообщает Lada.kz. 

Фото: zoon.ru
Фото: zoon.ru

Добровольное закрытие части кабинетов

После разъяснительной работы со стороны надзорных органов 247 процедурных кабинетов решили добровольно прекратить деятельность. В ведомстве отмечают, что именно такие объекты часто оказываются в зоне повышенного риска, поскольку предоставляют услуги, требующие строгого соблюдения санитарных и медицинских требований.

Почему такие кабинеты представляют эпидемиологическую опасность

Минздрав подчёркивает, что процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости. Работа в этом сегменте должна соответствовать стандартам, установленным для субъектов здравоохранения.

Отдельное внимание ведомство обращает на то, что средний медперсонал по закону не вправе выполнять инвазивные процедуры без соответствующей лицензии, однако проверки показали, что такие услуги нередко предоставлялись незаконно.

Нарушения, выявленные в ходе проверок

Внеплановые проверки завершены по 84 объектам, где инспекторы зафиксировали широкий спектр нарушений. Среди наиболее частых:

  • отсутствие лицензии на медицинскую деятельность;

  • несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм;

  • неправильные условия хранения лекарственных средств;

  • работа без квалифицированных специалистов;

  • отсутствие укладок и средств для оказания экстренной помощи.

Последствия для нарушителей

По итогам контрольной работы составлено 122 административных протокола, общая сумма штрафов превысила 15 миллионов тенге. В Минздраве подчёркивают, что проверки продолжаются, и по оставшимся объектам контрольные мероприятия будут завершены в ближайшее время.

Что будет дальше

Ведомство намерено продолжить мониторинг частных процедурных кабинетов, чтобы исключить риск предоставления опасных или нелегальных медицинских услуг. Минздрав напоминает, что пациенты имеют право получать безопасные, лицензированные и качественные процедуры, а деятельность вне правового поля создаёт угрозу здоровью граждан.

