С 23 ноября Казахстан вводит строгий лимит скорости и штраф за лишние километры

С 23 ноября 2025 года в Казахстане вступят в силу обновлённые Правила дорожного движения (ПДД) . Министерство внутренних дел страны объявило о ключевых изменениях, направленных на повышение безопасности на дорогах и снижение числа дорожно-транспортных происшествий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ограничения скорости для разных типов транспорта

Одним из главных нововведений стало уточнение скоростного режима в населённых пунктах:

Грузовые автомобили — не более 50 км/ч .

Легковые автомобили — не более 60 км/ч .

Транспорт во дворах и жилых зонах — не более 20 км/ч.

В МВД подчеркнули, что это ограничение не распространяется на участки с дорожными знаками, где скорость разрешена выше — до 80–90 км/ч.

Почему снижена скорость

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск гибели пешехода увеличивается в 4,5 раза, если автомобиль движется со скоростью 60–65 км/ч по сравнению с 50 км/ч. Ограничения призваны снизить смертность и травматизм пешеходов, особенно в городских условиях.

Правила движения в колоннах

Обновлённые ПДД детально регулируют движение колонн транспорта в условиях ограниченной видимости: буран, снегопад, дождь, туман.

Запрещены перестроения, обгоны и самопроизвольная остановка в колонне.

Организация сопровождения двумя патрульными машинами обязательна, если в колонне более 10 автомобилей.

Эти меры помогут предотвратить массовые ДТП и обеспечить безопасное движение всех участников дорожного движения.

Изменения для автобусов и проблесковых маячков

Автобусам категорий М2 и М3 разрешена остановка на остановках маршрутного транспорта для посадки и высадки пассажиров.

Использование оранжевых и жёлтых проблесковых маячков с быстросъёмным креплением теперь не требует получения разрешения.

Маячки применяются при: выполнении дорожных работ,

сопровождении крупногабаритных и опасных грузов,

сопровождении групп велосипедистов,

перевозке детей на автобусах.

Ранее для использования маячков требовалось получение документов, переоборудование транспортного средства и внесение отметки в техпаспорт, теперь эти процедуры упрощены.

Итоги

Изменения в ПДД направлены на:

повышение безопасности пешеходов и водителей ,

упрощение регулирования движения колонн и специальных транспортных средств ,

облегчение использования спецсигналов на дорогах.

С 23 ноября казахстанцы должны будут строго соблюдать новые ограничения скорости и правила, чтобы избежать штрафов и снизить риск аварий.