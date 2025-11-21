С 23 ноября Казахстан вводит строгий лимит скорости и штраф за лишние километры

С 23 ноября 2025 года в Казахстане вступят в силу обновлённые Правила дорожного движения (ПДД). Министерство внутренних дел страны объявило о ключевых изменениях, направленных на повышение безопасности на дорогах и снижение числа дорожно-транспортных происшествий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Одним из главных нововведений стало уточнение скоростного режима в населённых пунктах:
Грузовые автомобили — не более 50 км/ч.
Легковые автомобили — не более 60 км/ч.
Транспорт во дворах и жилых зонах — не более 20 км/ч.
В МВД подчеркнули, что это ограничение не распространяется на участки с дорожными знаками, где скорость разрешена выше — до 80–90 км/ч.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск гибели пешехода увеличивается в 4,5 раза, если автомобиль движется со скоростью 60–65 км/ч по сравнению с 50 км/ч. Ограничения призваны снизить смертность и травматизм пешеходов, особенно в городских условиях.
Обновлённые ПДД детально регулируют движение колонн транспорта в условиях ограниченной видимости: буран, снегопад, дождь, туман.
Запрещены перестроения, обгоны и самопроизвольная остановка в колонне.
Организация сопровождения двумя патрульными машинами обязательна, если в колонне более 10 автомобилей.
Эти меры помогут предотвратить массовые ДТП и обеспечить безопасное движение всех участников дорожного движения.
Автобусам категорий М2 и М3 разрешена остановка на остановках маршрутного транспорта для посадки и высадки пассажиров.
Использование оранжевых и жёлтых проблесковых маячков с быстросъёмным креплением теперь не требует получения разрешения.
Маячки применяются при:
-
выполнении дорожных работ,
-
сопровождении крупногабаритных и опасных грузов,
-
сопровождении групп велосипедистов,
-
перевозке детей на автобусах.
Ранее для использования маячков требовалось получение документов, переоборудование транспортного средства и внесение отметки в техпаспорт, теперь эти процедуры упрощены.
Изменения в ПДД направлены на:
повышение безопасности пешеходов и водителей,
упрощение регулирования движения колонн и специальных транспортных средств,
облегчение использования спецсигналов на дорогах.
С 23 ноября казахстанцы должны будут строго соблюдать новые ограничения скорости и правила, чтобы избежать штрафов и снизить риск аварий.
