18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.11.2025, 16:08

3,5% вместо 2,5%: новые правила пенсионных отчислений для работодателей в Казахстане

Новости Казахстана 0 491

С 2026 года работодатели в Казахстане начнут платить повышенные обязательные пенсионные взносы за часть своих сотрудников, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новый размер обязательных взносов работодателя

С 2026 года обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) увеличивается до 3,5% от зарплаты работника.

Ранее поэтапное повышение выглядело так:

  • 2024 год – 1,5%

  • 2025 год – 2,5%

  • 2026 год – 3,5% (новая ставка)

  • 2027 год – 4,5%

  • 2028 год – 5,0%

Важно: выплаты осуществляются за счет средств работодателя, а не работника, и не являются частью обычных обязательных пенсионных взносов с зарплаты.

Кого затрагивает повышение

Повышенные взносы платятся только за граждан, родившихся в 1975 году и позднее.

Не подлежат начислению ОПВР:

  • Лица старшего поколения (рождённые до 1975 года)

  • Пенсионеры

  • Лица с бессрочной инвалидностью I и II групп

  • Военнослужащие и приравненные к ним категории

Причина ограничения проста: для старшего поколения солидарная государственная пенсия уже недоступна, так как отсутствует трудовой стаж до 1998 года.

Почему повышение происходит поэтапно

Пошаговое введение увеличенных ставок предусмотрено для минимизации нагрузки на работодателей. Резкое введение максимального взноса могло бы негативно сказаться на экономике и финансовой устойчивости компаний.

Как формируются накопления

Средства ОПВР не становятся личной собственностью работников, а накапливаются на условных счетах.

По последним данным:

  • Общая сумма накоплений достигла 641 млрд тенге

  • Инвестиции ведутся преимущественно в тенговые инструменты

  • Доходность с начала года составила 1,17%

Эти накопления будут использоваться для будущих пенсионных выплат тем гражданам, которые не получат государственную солидарную пенсию.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь