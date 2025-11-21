3,5% вместо 2,5%: новые правила пенсионных отчислений для работодателей в Казахстане

С 2026 года работодатели в Казахстане начнут платить повышенные обязательные пенсионные взносы за часть своих сотрудников, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Новый размер обязательных взносов работодателя

С 2026 года обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) увеличивается до 3,5% от зарплаты работника.

Ранее поэтапное повышение выглядело так:

2024 год – 1,5%

2025 год – 2,5%

2026 год – 3,5% (новая ставка)

2027 год – 4,5%

2028 год – 5,0%

Важно: выплаты осуществляются за счет средств работодателя, а не работника, и не являются частью обычных обязательных пенсионных взносов с зарплаты.

Кого затрагивает повышение

Повышенные взносы платятся только за граждан, родившихся в 1975 году и позднее.

Не подлежат начислению ОПВР:

Лица старшего поколения (рождённые до 1975 года)

Пенсионеры

Лица с бессрочной инвалидностью I и II групп

Военнослужащие и приравненные к ним категории

Причина ограничения проста: для старшего поколения солидарная государственная пенсия уже недоступна, так как отсутствует трудовой стаж до 1998 года.

Почему повышение происходит поэтапно

Пошаговое введение увеличенных ставок предусмотрено для минимизации нагрузки на работодателей. Резкое введение максимального взноса могло бы негативно сказаться на экономике и финансовой устойчивости компаний.

Как формируются накопления

Средства ОПВР не становятся личной собственностью работников, а накапливаются на условных счетах.

По последним данным:

Общая сумма накоплений достигла 641 млрд тенге

Инвестиции ведутся преимущественно в тенговые инструменты

Доходность с начала года составила 1,17%

Эти накопления будут использоваться для будущих пенсионных выплат тем гражданам, которые не получат государственную солидарную пенсию.