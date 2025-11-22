Владельцев iPhone в Казахстане предупредили о возможной потере устройств

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности при Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана сообщил о новой опасности для владельцев iPhone. По данным ведомства, интернет-мошенники активно нацелились на пользователей Apple, распространяя фишинговые сообщения, которые могут привести к полной потере контроля над устройством, сообщает Lada.kz.