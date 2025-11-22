Владельцев iPhone в Казахстане предупредили о возможной потере устройств

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности при Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана сообщил о новой опасности для владельцев iPhone. По данным ведомства, интернет-мошенники активно нацелились на пользователей Apple, распространяя фишинговые сообщения, которые могут привести к полной потере контроля над устройством, сообщает Lada.kz.
Согласно информации зарубежных источников, злоумышленники рассылают поддельные SMS или iMessage якобы от имени Apple. В сообщении указывается модель, цвет и объем памяти «найденного» iPhone, что создаёт впечатление легитимного уведомления.
После перехода по прикрепленной ссылке пользователь попадает на фальшивую страницу, визуально полностью повторяющую сервис Apple Find My. Ввод логина и пароля Apple ID на такой странице передаёт данные напрямую мошенникам.
Это позволяет злоумышленникам:
Обойти блокировку активации iPhone;
Получить доступ к устройству;
Лишить владельца личной информации и файлов на смартфоне.
В связи с активным распространением мошеннической схемы казахстанцам настоятельно рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:
Не переходить по сомнительным ссылкам из SMS или iMessage, даже если сообщение выглядит как официальное уведомление от Apple.
Использовать отдельный адрес электронной почты для отображения контактов на экране блокировки потерянного устройства.
Защитить SIM-карту PIN-кодом, чтобы ограничить возможность доступа злоумышленников.
Проверять статус устройства только через официальный сайт iCloud.com/find
Комментарии0 комментарий(ев)