Партнеры Яндекс Такси заработали в Казахстане более $1 млрд за 10 месяцев

За первые десять месяцев 2025 года совокупный доход водителей-партнеров и таксопарков, работающих через сервис Яндекс Go в Казахстане, достиг 521,8 млрд тенге (примерно $1 млрд), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Это на 71,8 млрд тенге больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда показатель составил 450 млрд тенге. Для сравнения, весь 2024 год завершился доходом партнеров в размере 555 млрд тенге.
Цифры учитывают все выплаты водителям и таксопаркам за поездки в рамках сервиса Go (Такси), включая направление «Межгород».
Это значит, что в расчет вошли как городские поездки, так и маршруты между городами, что отражает полный объем финансовой активности партнеров платформы.
Средний доход водителей за час работы в 2025 году вырос на 8,6% по сравнению с 2024 годом и на 15% по сравнению с 2023 годом.
Качество обслуживания также остается высоким: средний рейтинг водителей составляет 4,9 из 5.
Ранее Yandex Qazaqstan сообщал, что в рамках проекта платформенной занятости зарегистрировано 108 тыс. водителей и курьеров как индивидуальные предприниматели.
За них в бюджет было уплачено около 8,3 млрд тенге налогов и социальных взносов.
Проект реализуется при участии налоговых органов, Минтруда, МИИЦР и интернет-платформы Яндекс Go, что способствует официальной занятости и прозрачной экономической активности.
Рост доходов партнеров Яндекс Go и высокая оценка качества работы водителей свидетельствуют о продолжающемся развитии сервиса и его значимости для казахстанского рынка транспортных услуг.
