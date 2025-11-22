18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.11.2025, 20:48

Партнеры Яндекс Такси заработали в Казахстане более $1 млрд за 10 месяцев

Новости Казахстана 0 500

За первые десять месяцев 2025 года совокупный доход водителей-партнеров и таксопарков, работающих через сервис Яндекс Go в Казахстане, достиг 521,8 млрд тенге (примерно $1 млрд), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: yandex.kz
Фото: yandex.kz

Это на 71,8 млрд тенге больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда показатель составил 450 млрд тенге. Для сравнения, весь 2024 год завершился доходом партнеров в размере 555 млрд тенге.

Источник доходов и направления работы

Цифры учитывают все выплаты водителям и таксопаркам за поездки в рамках сервиса Go (Такси), включая направление «Межгород».

Это значит, что в расчет вошли как городские поездки, так и маршруты между городами, что отражает полный объем финансовой активности партнеров платформы.

Рост доходов водителей и качество сервиса

Средний доход водителей за час работы в 2025 году вырос на 8,6% по сравнению с 2024 годом и на 15% по сравнению с 2023 годом.

Качество обслуживания также остается высоким: средний рейтинг водителей составляет 4,9 из 5.

Платформенная занятость и налоговые отчисления

Ранее Yandex Qazaqstan сообщал, что в рамках проекта платформенной занятости зарегистрировано 108 тыс. водителей и курьеров как индивидуальные предприниматели.

За них в бюджет было уплачено около 8,3 млрд тенге налогов и социальных взносов.

Проект реализуется при участии налоговых органов, Минтруда, МИИЦР и интернет-платформы Яндекс Go, что способствует официальной занятости и прозрачной экономической активности.

Итог

Рост доходов партнеров Яндекс Go и высокая оценка качества работы водителей свидетельствуют о продолжающемся развитии сервиса и его значимости для казахстанского рынка транспортных услуг.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь