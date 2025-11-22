Партнеры Яндекс Такси заработали в Казахстане более $1 млрд за 10 месяцев

За первые десять месяцев 2025 года совокупный доход водителей-партнеров и таксопарков, работающих через сервис Яндекс Go в Казахстане, достиг 521,8 млрд тенге (примерно $1 млрд ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: yandex.kz

Это на 71,8 млрд тенге больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда показатель составил 450 млрд тенге. Для сравнения, весь 2024 год завершился доходом партнеров в размере 555 млрд тенге.

Источник доходов и направления работы

Цифры учитывают все выплаты водителям и таксопаркам за поездки в рамках сервиса Go (Такси), включая направление «Межгород».

Это значит, что в расчет вошли как городские поездки, так и маршруты между городами, что отражает полный объем финансовой активности партнеров платформы.

Рост доходов водителей и качество сервиса

Средний доход водителей за час работы в 2025 году вырос на 8,6% по сравнению с 2024 годом и на 15% по сравнению с 2023 годом.

Качество обслуживания также остается высоким: средний рейтинг водителей составляет 4,9 из 5.

Платформенная занятость и налоговые отчисления

Ранее Yandex Qazaqstan сообщал, что в рамках проекта платформенной занятости зарегистрировано 108 тыс. водителей и курьеров как индивидуальные предприниматели.

За них в бюджет было уплачено около 8,3 млрд тенге налогов и социальных взносов.

Проект реализуется при участии налоговых органов, Минтруда, МИИЦР и интернет-платформы Яндекс Go, что способствует официальной занятости и прозрачной экономической активности.

Итог

Рост доходов партнеров Яндекс Go и высокая оценка качества работы водителей свидетельствуют о продолжающемся развитии сервиса и его значимости для казахстанского рынка транспортных услуг.