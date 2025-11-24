18+
24.11.2025, 12:39

Коммуналка переписала выплаты: что изменится для казахстанцев со 2 декабря

Новости Казахстана 0 583

С начала декабря 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила, которые по-новому определяют нормы потребления коммунальных услуг и расходы на содержание жилья. Эти показатели напрямую влияют на размер жилищной помощи, которую государство предоставляет нуждающимся семьям. Документ подписан министром промышленности и строительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новые подходы к нормам потребления

Обновлённые нормы стали основой для расчёта государственной поддержки. Как отмечается в приказе, цель нововведений — приблизить расчёты к реальному уровню потребления, особенно в регионах, где нагрузка на коммунальные сети значительно различается.

В документе подчёркивается, что введённые нормы делают систему расчётов более прозрачной и учитывают специфику различных областей.

Теперь все виды коммунальных услуг — газ, тепло, электричество, вода и содержание жилья — будут рассчитываться по обновлённым нормативам.

Ключевые изменения по видам услуг

Газоснабжение

  • Для квартир — не более 15 куб. м на человека.

  • Для частных домов — новая норма: до 15 куб. м на 1 кв. метр отапливаемой площади.

Теплоснабжение

  • При наличии счётчиков — до 0,025 Гкал на кв. м в месяц.

  • При отсутствии приборов учёта — нормы закрепляются акиматами областей и городов республиканского значения.

Электроснабжение

  • Расчёты производятся по нормативам, утверждаемым региональными органами регулирования естественных монополий.

Водоснабжение и водоотведение

  • Холодная вода — до 4 куб. м на человека.

  • Горячая вода — до 2 куб. м на человека.

Вывоз мусора

  • Максимум 650 тенге на человека.

Лифтовое обслуживание

  • До 1300 тенге на квартиру.

Телефонная связь

  • Абонентская плата может увеличиваться, но не превышать 1399 тенге.

Содержание и управление кондоминиумом

  • Расходы на обслуживание общего имущества, включая капремонт, — до 60 тенге за кв. м.

Аренда госжилья

  • Плата за использование жилья из государственного жилищного фонда — до 120 тенге за кв. м.

Нормы учитываемой площади жилья

Для расчёта жилищной помощи используется норматив площади:

  • 18 кв. м на каждого члена семьи.

  • 30 кв. м для одиноко проживающих, но при этом не больше фактической занимаемой площади.

Зачем вводят новые нормы

По информации министерства, обновлённые нормативы позволяют:

  • более точно определять размер жилищной помощи в зависимости от потребности семьи;

  • учитывать региональные особенности тарифов и условий коммунальных систем;

  • повысить адресность и прозрачность государственной поддержки.

Обновлённые правила должны сделать систему предоставления помощи более справедливой и привязанной к реальным расходам казахстанцев.

