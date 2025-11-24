Коммуналка переписала выплаты: что изменится для казахстанцев со 2 декабря

С начала декабря 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила, которые по-новому определяют нормы потребления коммунальных услуг и расходы на содержание жилья. Эти показатели напрямую влияют на размер жилищной помощи, которую государство предоставляет нуждающимся семьям. Документ подписан министром промышленности и строительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Обновлённые нормы стали основой для расчёта государственной поддержки. Как отмечается в приказе, цель нововведений — приблизить расчёты к реальному уровню потребления, особенно в регионах, где нагрузка на коммунальные сети значительно различается.
В документе подчёркивается, что введённые нормы делают систему расчётов более прозрачной и учитывают специфику различных областей.
Теперь все виды коммунальных услуг — газ, тепло, электричество, вода и содержание жилья — будут рассчитываться по обновлённым нормативам.
Для квартир — не более 15 куб. м на человека.
Для частных домов — новая норма: до 15 куб. м на 1 кв. метр отапливаемой площади.
При наличии счётчиков — до 0,025 Гкал на кв. м в месяц.
При отсутствии приборов учёта — нормы закрепляются акиматами областей и городов республиканского значения.
Расчёты производятся по нормативам, утверждаемым региональными органами регулирования естественных монополий.
Холодная вода — до 4 куб. м на человека.
Горячая вода — до 2 куб. м на человека.
Максимум 650 тенге на человека.
До 1300 тенге на квартиру.
Абонентская плата может увеличиваться, но не превышать 1399 тенге.
Расходы на обслуживание общего имущества, включая капремонт, — до 60 тенге за кв. м.
Плата за использование жилья из государственного жилищного фонда — до 120 тенге за кв. м.
Для расчёта жилищной помощи используется норматив площади:
18 кв. м на каждого члена семьи.
30 кв. м для одиноко проживающих, но при этом не больше фактической занимаемой площади.
По информации министерства, обновлённые нормативы позволяют:
более точно определять размер жилищной помощи в зависимости от потребности семьи;
учитывать региональные особенности тарифов и условий коммунальных систем;
повысить адресность и прозрачность государственной поддержки.
Обновлённые правила должны сделать систему предоставления помощи более справедливой и привязанной к реальным расходам казахстанцев.
