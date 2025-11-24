Госуслуги и ЦОНы в Казахстане недоступны: актуальная информация для граждан

Государственная корпорация «Правительство для граждан» 24 ноября 2025 года представила новый информационный сервис. Он предназначен для оперативного информирования граждан о текущем состоянии и профилактических работах в информационных системах государственных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Как это работает
Ранее гражданам приходилось обращаться напрямую к сотрудникам ЦОНов, чтобы выяснить причины временной недоступности отдельных услуг. Теперь вся актуальная информация доступна через несколько каналов:
Мобильное приложение «ЦОН»;
Официальный сайт Госкорпорации;
Электронные табло в отделах обслуживания населения.
Сервис автоматически фиксирует текущее состояние информационных систем и государственных баз данных, влияющих на предоставление государственных услуг.
Преимущества для граждан
Новый инструмент позволяет заранее узнавать о возможной недоступности услуг и планировать визит в ЦОН или спецЦОН с учётом этих данных. Это сокращает ожидание и повышает удобство получения государственных услуг.
Комментарий руководства
Председатель правления «Правительства для граждан» Арман Кенжегалиев подчеркнул:
«Сервис информирования позволяет заранее узнавать о временной недоступности услуг, предоставляемых через эти базы, и планировать посещение ЦОНа с учётом этой информации».
