Госуслуги и ЦОНы в Казахстане недоступны: актуальная информация для граждан

Государственная корпорация «Правительство для граждан» 24 ноября 2025 года представила новый информационный сервис. Он предназначен для оперативного информирования граждан о текущем состоянии и профилактических работах в информационных системах государственных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как это работает

Ранее гражданам приходилось обращаться напрямую к сотрудникам ЦОНов, чтобы выяснить причины временной недоступности отдельных услуг. Теперь вся актуальная информация доступна через несколько каналов:

Мобильное приложение «ЦОН»;

Официальный сайт Госкорпорации;

Электронные табло в отделах обслуживания населения.

Сервис автоматически фиксирует текущее состояние информационных систем и государственных баз данных, влияющих на предоставление государственных услуг.

Преимущества для граждан

Новый инструмент позволяет заранее узнавать о возможной недоступности услуг и планировать визит в ЦОН или спецЦОН с учётом этих данных. Это сокращает ожидание и повышает удобство получения государственных услуг.

Комментарий руководства

Председатель правления «Правительства для граждан» Арман Кенжегалиев подчеркнул: