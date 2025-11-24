18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.11.2025, 14:29

Максимум 12 часов: Минтруда вводит строгий контроль, за превышение смены - наказание для работодателей

Новости Казахстана

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана дали подробные разъяснения по поводу организации сменного графика работы в компаниях и государственных организациях. В ведомстве подчеркнули, что длительность одной рабочей смены не должна превышать 12 часов, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Когда вводят сменный график

Главный эксперт Комитета государственной инспекции труда Женис Рустемов пояснил, что сменный график применяется в случаях, когда режим работы предприятия или длительность производственного процесса превышает установленную норму ежедневного рабочего времени.

"Сменная работа — это работа, когда в течение суток задействованы две, три или четыре рабочие смены. Переход от одной смены к другой регулируется графиками, утвержденными работодателем", — отметил Рустемов.

Он добавил, что при нарушении установленного лимита длительности смены, ответственность за это несет работодатель в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Продолжительность смены и ответственность работодателя

Министерство труда напомнило, что максимальная длительность одной рабочей смены не может превышать 12 часов. Любое превышение этой нормы считается незаконным. В таких случаях работодатели могут столкнуться с административными штрафами и другими мерами ответственности.

Важно: сменный график помогает предприятиям эффективно организовать рабочий процесс, особенно там, где производство или услуги требуют круглосуточного функционирования.

Гибкий график: кто и как может перейти

Ранее в Минтруда рассказали, кто из работников имеет право перейти на гибкий график работы. Такая возможность предоставляется отдельным категориям сотрудников при определенных условиях. Для перехода на гибкий график работнику необходимо:

  • Обратиться к работодателю с соответствующим заявлением;

  • Получить согласование с руководством или службой персонала;

  • Убедиться, что изменение графика не нарушает трудовое законодательство и внутренние правила организации.

Гибкий график может быть удобен для работников с особыми потребностями или теми, кто совмещает несколько обязанностей, а также для улучшения баланса между работой и личной жизнью.

Основные выводы для казахстанцев

  1. Сменная работа может включать до четырех смен в сутки.

  2. Максимальная длительность смены — 12 часов.

  3. Нарушение лимита грозит работодателю административной ответственностью.

  4. Работники имеют право на гибкий график при соблюдении определенных процедур.

Министерство труда рекомендует как работодателям, так и сотрудникам внимательно следить за соблюдением норм рабочего времени, чтобы избежать конфликтов и административных штрафов.

