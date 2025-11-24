Казахстанцы массово выбирают новый способ сохранения денег

В условиях высокой инфляции и нестабильной экономической ситуации казахстанцы все чаще ищут надежные инструменты для сохранения и приумножения сбережений. По данным Zakon.kz , депозиты в национальной валюте становятся лидирующим выбором населения, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Коммерческие банки предлагают ставки, отражающие готовность регулятора бороться с ростом цен. В этих условиях финансовая стратегия казахстанцев претерпевает серьезные изменения: депозиты рассматриваются как основной способ защиты капитала.

Рекордный рост депозитов

По информации Комитета по финансовому регулированию и развитию (КФГД), общий объем депозитов в банках Казахстана на конец октября достиг 44,7 трлн тенге, что на 2,8% больше, чем месяцем ранее (рост на 1,2 трлн тенге).

Особенно заметен рост депозитов в тенге – на 707 млрд тенге (2,1% м/м), что отражает привлекательность национальной валюты на фоне жесткой денежно-кредитной политики и высокой доходности.

Депозиты в иностранной валюте увеличились умеренно – на 524,6 млрд тенге, что связано с частичным возвращением спроса на валюту после оттока в сентябре.

Население и бизнес: кто увеличивает сбережения

Рост депозитов охватывает оба ключевых сегмента:

Физические лица хранят на счетах 24,8 трлн тенге , увеличив сбережения за месяц на 324,4 млрд тенге (1,3% м/м). Тенговые депозиты достигли 20,2 трлн тенге , что в годовом выражении составляет рост 19,5% , а в месячном – 198,4 млрд тенге (1,0%).

Небанковские юридические лица увеличили объем депозитов до 19,9 трлн тенге, прирост за месяц составил 907,3 млрд тенге (4,8%) – лучший результат с февраля. Основной вклад внесли тенговые депозиты, которые выросли на 508,7 млрд тенге (3,5% м/м), достигнув 15 трлн тенге.

Экономисты связывают такой приток средств с завершением крупных бюджетных операций и накоплением ликвидности на фоне высокой базовой ставки.

"Это отражает устойчивое доверие к национальной валюте и привлекательность ставок в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Рост валютных вкладов умерен и локален, а структура депозитов все больше смещается в сторону долгосрочных накоплений", — отмечает экономист Руслан Султанов.

Долгосрочные депозиты: игра на перспективу

Структура вкладов подтверждает стратегию долгосрочного накопления:

Долгосрочные депозиты в тенге выросли на 868,8 млрд тенге (3,1% м/м) и достигли 28,7 трлн тенге .

Долгосрочные «другие депозиты» физических лиц составили 18 трлн тенге , увеличившись на 169,2 млрд тенге (0,9% м/м).

Переводимые депозиты в тенге для текущих расчетов снизились на 161,7 млрд тенге (2,4%), достигнув 6,5 трлн тенге, что отражает расходование на текущие нужды.

Валютный сегмент также показывает активность:

Переводимые депозиты в иностранной валюте увеличились до 2,6 трлн тенге (+6,8% м/м) .

Другие валютные депозиты достигли 6,9 трлн тенге (+5,5% м/м), установив новый локальный максимум.

Однако, несмотря на рост валютных вкладов, тенговый сектор демонстрирует куда более мощную динамику, подтверждая сдвиг населения к долгосрочным сбережениям в национальной валюте.